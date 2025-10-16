Language
    SIR पर सुनवाई: विपक्षी दलों के वकीलों की गैर-मौजूदगी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता 

    Updated: Thu, 16 Oct 2025 10:24 PM (IST)

    उच्चतम न्यायालय ने एसआईटी मामले की सुनवाई में विपक्षी दलों के वकीलों की गैरहाजिरी पर चिंता व्यक्त की। अदालत ने निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी पक्षों की उपस्थिति को महत्वपूर्ण बताया। न्यायालय ने सुनवाई में पारदर्शिता और वकीलों की भूमिका पर जोर दिया, ताकि न्याय सुनिश्चित किया जा सके। अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की गई है।

    सुप्रीम कोर्ट । (पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस बात पर सहमति जताई कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश और एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) आवश्यक है। साथ ही, पीठ ने इस महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल सहित प्रमुख विपक्षी दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकीलों की गैर-मौजूदगी पर भी चिंता व्यक्त की।

    जस्टिस सूर्यकांत ने यह टिप्पणी की, जिन्होंने इस मामले में राजनीतिक दलों की स्पष्ट रूप से रुचि की कमी पर ध्यान दिया, जिसका चुनावी पारदर्शिता और मतदाता अधिकारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

    सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहे विपक्षी दलों के वकील

    एडीआर, जिसने बिहार में एसआईआर के संबंध में भारतीय चुनाव आयोग के रवैये को चुनौती दी है, उसने अदालत को सूचित किया कि विपक्षी दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी गुरुवार की कार्यवाही से अनुपस्थित थे।

    चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दल गायब हो गए- ADR

    एडीआर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने पीठ से एसआईआर प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता पर दलीलें सुनने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "जब हमने शुरुआत की थी, तब यह SIR के खिलाफ वकीलों की एक क्रिकेट टीम थी। अब, चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दल गायब हो गए हैं।"

    हम किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं- ADR

    उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि वर्तमान में अदालत के समक्ष उपस्थित वकील किसी भी राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा, "हम यहां नागरिकों के लिए हैं। हम किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं। हम केवल यह चाहते हैं कि अदालत चुनाव आयोग द्वारा की गई SIR प्रक्रिया की संवैधानिकता की जांच करे। उन्होंने वकील प्रशांत भूषण और वृंदा ग्रोवर का भी उल्लेख किया, जो याचिकाकर्ताओं की कानूनी टीम का हिस्सा हैं।

    जस्टिस सूर्यकांत ने विपक्ष की ओर से इस मामले में पालन न करने की स्पष्ट आलोचना करते हुए कहा, "हम जानते हैं, हम सभी ने देखा है कि इन राजनीतिक दलों ने हटाए गए मतदाताओं की सहायता करने की अदालत की अपील पर कैसी प्रतिक्रिया दी है।"

    चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी जानता है- कोर्ट

    सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कथित पारदर्शिता की कमी और अधूरे मतदाता आंकड़ों से संबंधित प्रस्तुतियों पर भी ध्यान दिया। न्यायालय ने कहा कि चुनाव आयोग "अपनी जिम्मेदारी जानता है" और सभी नाम जोड़ने और हटाने के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी और संवैधानिक रूप से सुदृढ़ रहे।

    जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ताओं से कहा, "और अगर वह ऐसा नहीं करता है, तो कार्यवाही अभी भी इस अदालत में लंबित है।" चुनाव आयोग ने पीठ को सूचित किया कि वह 17 अक्टूबर तक अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर देगा।

