एसआइआर में लापरवाही पर सुपरवाइजर और बीएलओ निलंबित

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम किया जा रहा है। इसके तहत बीएलओ को गणना पत्रक वितरित करने के साथ उन्हें भरवाकर डिजिटाईज्ड करना है, लेकिन भोपाल में उत्तर विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ अनंतलाल मिश्रा ने लगातार निर्देश देने के बाद भी एक भी गणना पत्रक डिजिटाइज नहीं किया है।

इसी तरह गोविंदपुरा के सुपरवाईजर शुभम प्रताप सिंह ने लक्ष्य के अनुरूप प्रत्येक बीएलओ से प्रतिदिन 100 गणना पत्रक डिजिटाईज नहीं करवाया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अनंत लाल मिश्रा और शुभम प्रताप सिंह को इस लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया है।