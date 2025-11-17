Language
    एसआइआर में लापरवाही पर सुपरवाइजर और बीएलओ निलंबित

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 07:10 PM (IST)

    मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य में लापरवाही बरतने पर भोपाल में एक सुपरवाइजर और एक बीएलओ को निलंबित कर दिया गया है। बीएलओ अनंतलाल मिश्रा ने गणना पत्रक डिजिटाइज नहीं किए, जबकि सुपरवाइजर शुभम प्रताप सिंह ने लक्ष्य के अनुसार कार्य नहीं करवाया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह कार्रवाई की और अन्य अधिकारियों को निगरानी रखने के निर्देश दिए।

    एसआईआर को लेकर कार्रवाई।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम किया जा रहा है। इसके तहत बीएलओ को गणना पत्रक वितरित करने के साथ उन्हें भरवाकर डिजिटाईज्ड करना है, लेकिन भोपाल में उत्तर विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ अनंतलाल मिश्रा ने लगातार निर्देश देने के बाद भी एक भी गणना पत्रक डिजिटाइज नहीं किया है।

    इसी तरह गोविंदपुरा के सुपरवाईजर शुभम प्रताप सिंह ने लक्ष्य के अनुरूप प्रत्येक बीएलओ से प्रतिदिन 100 गणना पत्रक डिजिटाईज नहीं करवाया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अनंत लाल मिश्रा और शुभम प्रताप सिंह को इस लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया है।

    शीघ्र समाधान का निर्देश

    साथ ही सभी ईआरओ को निर्देशित किया कि बीएलओ के कार्यों की निगरानी करें। तय समय-सीमा में उन्हें कार्य पूर्ण करने के लिए प्रेरित करें। काल सेंटरों को पूर्ण रूप से संचालित कर समस्याओं का शीघ्र समाधान कराएं।

