Super Moon: इस साल के सबसे बड़े चांद के हुए दीदार, देखें अद्भुत तस्वीरें
इस साल के आखिरी सुपरमून, बीवर मून ने दुनिया भर में रोशनी बिखेरी। दिल्ली से न्यूयॉर्क तक चंद्रमा 14 गुना बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला दिखा। खगोलविदों के लिए यह अद्भुत दृश्य आकर्षण का केंद्र रहा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इस साल के आखिरी सुपरमून, बीवर मून ने दुनिया भर के आसमान को रोशन कर दिया। चंद्रमा ने दिल्ली से न्यूयॉर्क तक बुधवार रात को सबसे तेज चमक के साथ आकाश में रात भर चांदनी बिखेरी। यह साल का दूसरा सुपरमून था। इस दौरान चंद्रमा का आकार सामने से करीब 14 गुना बड़ा दिखाई दिया और 30% ज्यादा चमकीला भी नजर आया।
बुधवार को चंद्रमा ने कार्तिक पूर्णिमा पर न्यूयॉर्क से लेकर नई दिल्ली तक एक चमकदार चमक बिखेरी। यह साल 2025 का आखिरी सुपरमून रहा। (फोटो पीटीआई)
कब होता है सुपरमून
सुपरमून तब होता है, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। यही वजह होता है कि इस दिन चांद सबसे ज्यादा बड़ा और चमकीला दिखाई देता है।
सबसे नजदीक रहा चंद्रमा
बुधवार को चांद पृथ्वी से करीब 3,57,000 किलोमीटर की दूरी पर दिखाई दिया। यह सामान्य पूर्णिमा की तुलना में लगभग 27,000 किलोमीटर पास रही। सामान्य तौर पर चंद्रमा सबसे दूर 4,05,000 किलोमीटर और सबसे नजदीक 3,63,104 किलोमीटर दूर होता है। (फोटो पीटीआई)
आकर्षण का केंद्र
पांच नवंबर को हुई यह घटना खगोल विदों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। इस दिन वर्ष का सबसे बड़ा और सबसे चमकदार चंद्रमा दिखा। सामान्य से 14 प्रतिशत बड़ा और 30 प्रतिशत अधिक चमकीला नजर आया। (फोटो रॉयटर्स)
सुपरमून खगोलीय घटना
गौरतलब है की सुपरमून एक सामान्य खगोलीय घटना है। चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों तरफ एक अंडाकार पथ पर घूमता है, जो पृथ्वी से लगभग 3,60,000 किमी से 4,00,000 किमी के बीच होता है। इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे यह पृथ्वी के करीब आ रहा है। (फोटो रॉयटर्स)
