'इसके पीछे एक चालाक दिमाग', वायरल डीपफेक वीडियो पर सुधा मूर्ति की पहली प्रतिक्रिया; लोगों से की ये अपील
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद और इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति का एक डीपफेक वीडियो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वह लोगों ने निवेश के मौकों के लिए एक लिंक पर क्लिक करने को कह रही हैं।
सामने आए वीडियो ने लोगों को हैरान किया। कई लोगों ने इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। अब वायरल वीडियो पर खुद सुधा मूर्ति प्रतिक्रिया सामने आई है।
वीडियो में क्या दिखाया गया था?
सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता कि वह एक कार्यक्रम को संबोधित करते नजर आ रही हैं। इसमें वह कह रही हैं कि कई निवेशक पहले ही जुड़ चुके हैं और हर महीने 10 लाख रुपये कमा रहे हैं। अधिक लोगों के इंटरेस्ट के कारण पंजीकरण को रद करना पड़ रहा है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ़ आज दिन के आखिर तक और सिर्फ उस लिंक के जरिए रजिस्टर करने का मौका मिलेगा, जिसे मैं इस वीडियो के नीचे डालने का अनुरोध करूंगी।
#WATCH | Delhi: On her deepfake video misused for investment scam, Rajya Sabha MP Sudha Murty says, "...It is all fake. It is all because of AI and the cunning mind behind that. I tell all investors that I will never talk about investment anywhere, anytime. So, you will never see… pic.twitter.com/DtmNyHmaQO— ANI (@ANI) December 19, 2025
डीपफेक वीडियो पर आई सुधा मुर्ति की प्रतिक्रिया
अब इस वीडियो पर सुधा मुर्ति की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बताया कि यह वीडियो डीपफेक था और वह ऐसे वीडियो को लेकर काफी चिंतित हैं। शुक्रवार को संसद भवन के बाहर रिपोर्टर्स से कहा कि मैं अपने चेहरे और आवाज का इस्तेमाल करके 20 या 30 गुना रिटर्न का वादा करने वाले इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने वाले फर्जी मैसेज को लेकर सच में चिंतित हूं। यह सब फर्जी है और AI और इसके पीछे एक चालाक दिमाग का काम है।
उन्होंने आगे कहा कि मैं कभी भी, कहीं भी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं करूंगी। अगर आप मेरा चेहरा देखते हैं या मेरी आवाज सुनते हैं जो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रही है, तो उस पर विश्वास न करें। यह आपकी मेहनत की कमाई है इसका उपयोग ध्यान से करें।
पहले भी सुधा मूर्ति को बनाया जा चुका है निशाना
गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है, जब सुधा मूर्ति को निशाना बनाया गया हो। इसी साल फरवरी में एक अन्य वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मूर्ति एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हुए और तुरंत ₹21,000 इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हुए रिजल्ट की गारंटी दे रही थीं।
रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पुणे के एक 59 साल के आदमी को मूर्ति और उनके पति नारायण मूर्ति के डीपफेक वीडियो का शिकार बनाया गया और उसके 43 लाख रुपये चले गए। बाद में शख्स ने बताया कि उसने इंस्टाग्राम पर एक विज्ञापन देखा था, जिसमें 21000 रुपये की शुरुआती निवेश पर 17 लाख रुपये का रिटर्न का वादा किया गया था।
