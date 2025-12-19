'इसके पीछे एक चालाक दिमाग', वायरल डीपफेक वीडियो पर सुधा मूर्ति की पहली प्रतिक्रिया; लोगों से की ये अपील

डीपफेक वीडियो पर आई सुधा मुर्ति की प्रतिक्रिया

अब इस वीडियो पर सुधा मुर्ति की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बताया कि यह वीडियो डीपफेक था और वह ऐसे वीडियो को लेकर काफी चिंतित हैं। शुक्रवार को संसद भवन के बाहर रिपोर्टर्स से कहा कि मैं अपने चेहरे और आवाज का इस्तेमाल करके 20 या 30 गुना रिटर्न का वादा करने वाले इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने वाले फर्जी मैसेज को लेकर सच में चिंतित हूं। यह सब फर्जी है और AI और इसके पीछे एक चालाक दिमाग का काम है।

उन्होंने आगे कहा कि मैं कभी भी, कहीं भी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं करूंगी। अगर आप मेरा चेहरा देखते हैं या मेरी आवाज सुनते हैं जो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रही है, तो उस पर विश्वास न करें। यह आपकी मेहनत की कमाई है इसका उपयोग ध्यान से करें।