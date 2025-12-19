Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'इसके पीछे एक चालाक दिमाग', वायरल डीपफेक वीडियो पर सुधा मूर्ति की पहली प्रतिक्रिया; लोगों से की ये अपील

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 02:21 PM (IST)

    सुधा मूर्ति ने वायरल डीपफेक वीडियो पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना के पीछे एक चालाक दिमाग होने की बात कही और लोगों से सतर्क रहने की अ ...और पढ़ें

    Hero Image

    सुधा मूर्ति, राज्यसभा सांसद। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद और इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति का एक डीपफेक वीडियो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वह लोगों ने निवेश के मौकों के लिए एक लिंक पर क्लिक करने को कह रही हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सामने आए वीडियो ने लोगों को हैरान किया। कई लोगों ने इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। अब वायरल वीडियो पर खुद सुधा मूर्ति प्रतिक्रिया सामने आई है।

    वीडियो में क्या दिखाया गया था?

    सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता कि वह एक कार्यक्रम को संबोधित करते नजर आ रही हैं। इसमें वह कह रही हैं कि कई निवेशक पहले ही जुड़ चुके हैं और हर महीने 10 लाख रुपये कमा रहे हैं। अधिक लोगों के इंटरेस्ट के कारण पंजीकरण को रद करना पड़ रहा है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ़ आज दिन के आखिर तक और सिर्फ उस लिंक के जरिए रजिस्टर करने का मौका मिलेगा, जिसे मैं इस वीडियो के नीचे डालने का अनुरोध करूंगी।

    डीपफेक वीडियो पर आई सुधा मुर्ति की प्रतिक्रिया

    अब इस वीडियो पर सुधा मुर्ति की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बताया कि यह वीडियो डीपफेक था और वह ऐसे वीडियो को लेकर काफी चिंतित हैं। शुक्रवार को संसद भवन के बाहर रिपोर्टर्स से कहा कि मैं अपने चेहरे और आवाज का इस्तेमाल करके 20 या 30 गुना रिटर्न का वादा करने वाले इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने वाले फर्जी मैसेज को लेकर सच में चिंतित हूं। यह सब फर्जी है और AI और इसके पीछे एक चालाक दिमाग का काम है।

    उन्होंने आगे कहा कि मैं कभी भी, कहीं भी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं करूंगी। अगर आप मेरा चेहरा देखते हैं या मेरी आवाज सुनते हैं जो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रही है, तो उस पर विश्वास न करें। यह आपकी मेहनत की कमाई है इसका उपयोग ध्यान से करें।

    पहले भी सुधा मूर्ति को बनाया जा चुका है निशाना

    गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है, जब सुधा मूर्ति को निशाना बनाया गया हो। इसी साल फरवरी में एक अन्य वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मूर्ति एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हुए और तुरंत ₹21,000 इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हुए रिजल्ट की गारंटी दे रही थीं।

    रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पुणे के एक 59 साल के आदमी को मूर्ति और उनके पति नारायण मूर्ति के डीपफेक वीडियो का शिकार बनाया गया और उसके 43 लाख रुपये चले गए। बाद में शख्स ने बताया कि उसने इंस्टाग्राम पर एक विज्ञापन देखा था, जिसमें 21000 रुपये की शुरुआती निवेश पर 17 लाख रुपये का रिटर्न का वादा किया गया था।