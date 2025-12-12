सुधा मूर्ति ने 3-6 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त देखभाल की गारंटी देने का प्रस्ताव किया पेश, सरकार से किया आग्रह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने शुक्रवार को सरकार से तीन से छह वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य देखभाल एवं शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। मूर्ति द्वारा पेश किए गए निजी सदस्य प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार इस संबंध में संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 21बी जोड़ने पर विचार कर सकती है। प्रस्ताव पेश करते हुए उन्होंने कहा, “बच्चे हमारा भविष्य हैं। वे उगता सूरज हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सरकार से क्या अनरोध किया ? उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके जीवन के लिए लाभकारी होनी चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से हमारी सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह संविधान में संशोधन करने पर विचार करे ताकि शिक्षा का मौलिक अधिकार छह से 14 वर्ष की आयु से बढ़ाकर तीन से 14 वर्ष की आयु तक किया जा सके।''