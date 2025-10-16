कर्नाटक जाति सर्वे में हिस्सा क्यों नहीं लेगा सुधा मूर्ति का परिवार? राज्यसभा सांसद ने बताई वजह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद और समाजसेवी सुधा मूर्ति ने कर्नाटक में 'कास्ट सर्वे' के नाम से मशहूर सोशल और एजुकेशनल सर्वे में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद दी है। दरअसल, टेक की दिग्गज कंपनी इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी ने कर्नाटक में हो रहे इस सर्वे में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। दंपती का कहना है कि वे किसी पिछड़े समुदाय से नहीं हैं और इसलिए इस सर्वे में हिस्सा नहीं लेंगे।

सुधा मूर्ति के परिवार का सेल्फ-डिक्लेरेशन एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने एक सेल्फ-डिक्लेरेशन पर साइन किया। इसमें कहा गया कि परिवार सर्वे में हिस्सा लेने से मना कर रहा है क्योंकि इससे उनके मामले में सरकार का कोई मकसद पूरा नहीं होगा।