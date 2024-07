Sudarsan Pattnaik: सुदर्शन पटनायक ने रूस में रचा इतिहास, जीता गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार

पीटीआई, नई दिल्ली। प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक (Sudarsan Pattnaik) ने रूस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में शुक्रवार को गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार जीता।

इंटरनेशनल सैंड स्क्ल्पचर चैंपियनशिप का आयोजन चार से 12 जुलाई तक सेंट पीटर्सबर्ग में किया गया था। इसमें दुनिया के 21 कलाकारों ने भाग लिया। सुदर्शन ने यह पुरस्कार मिलने पर खुशी जताई है। पटनायक ने 12 फुट ऊंची मूर्ति बनाई थी जिसमें एक रथ और भगवान जगन्नाथ को उनके भक्त बलराम दास के साथ दर्शाया गया था। बलराम दास 14वीं सदी के प्रसिद्ध ओडिया कवि थे।

Jai Jagannath 🙏

My sand chariot of Mahaprabhu Jagannath and His great devotee Balaram Das , Sculpture Won Golden Sand Master Award with Gold medal at International sand sculpture championship/festival 2024 at St.Petersburg, #Russia. pic.twitter.com/CEAiv4FK5d