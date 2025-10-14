Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कॉलेज में कपड़ा चेंज कर रहीं छात्राओं का बनाया विडियो, तीन छात्र गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 10:25 PM (IST)

    दिल्ली से खबर है कि भानपुरा के यशवंतराव होलकर शासकीय महाविद्यालय में छात्राओं के कपड़े बदलते समय चार छात्रों ने वीडियो बना लिए। छात्राओं की शिकायत पर प्राचार्य ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीन छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। सीसीटीवी फुटेज से घटना की पुष्टि हुई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    छात्राओं के कपड़े बदलते वीडियो बनाए। प्रतीकात्मक फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। युवा उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान जब छात्राएं कमरे में कपड़े बदल रही थीं, उस दौरान रोशनदान से चार छात्रों ने वीडियो व फोटो बना लिए। छात्राओं को यह हरकत पकड़ ली और प्राचार्य को बताया। इस पर प्राचार्य ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने चारों छात्रों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। इनमें से तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला यशवंतराव होलकर शासकीय महाविद्यालय भानपुरा का है। महाविद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखने पर शिकायत की पुष्टि हो गई है।