कॉलेज में कपड़ा चेंज कर रहीं छात्राओं का बनाया विडियो, तीन छात्र गिरफ्तार

दिल्ली से खबर है कि भानपुरा के यशवंतराव होलकर शासकीय महाविद्यालय में छात्राओं के कपड़े बदलते समय चार छात्रों ने वीडियो बना लिए। छात्राओं की शिकायत पर प्राचार्य ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीन छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। सीसीटीवी फुटेज से घटना की पुष्टि हुई है।

छात्राओं के कपड़े बदलते वीडियो बनाए। प्रतीकात्मक फोटो