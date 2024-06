NEET-PG Exam 2024: नीट पीजी परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों में निराशा, विपक्ष ने भी सरकार पर साधा निशाना

#WATCH | Vadodara, Gujarat: On the postponement of NEET-PG exam, Jyoth Chouhan, a candidate says, " NTA (National Testing Agency) informed at the last moment, 10 hours before that the exam has been postponed. If they had to reschedule, they should have announced that at least a… pic.twitter.com/ehJWUL9W93— ANI (@ANI) June 23, 2024

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को मांगनी चाहिए माफी- परीक्षार्थी

NEET-PG परीक्षा स्थगित होने पर परीक्षार्थी ने कहा, NEET-UG परीक्षा का पेपर लीक हो गया, NEET-PG को 12 घंटे पहले स्थगित कर दिया गया, NEET-SSC परीक्षा की तिथि अभी तक घोषित नहीं की गई है। इससे पता चलता है कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर कितनी चिंतित है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को अपने किए पर माफी मांगनी चाहिए...छात्र और डॉक्टर परीक्षा के लिए लंबी यात्रा करके यहां आए हैं, उनका बहुत खर्च हुआ है। औसतन 10,000 रुपये खर्च हुए हैं। सरकार को इन खर्चों की भरपाई करनी चाहिए।

#WATCH | Jaipur, Rajasthan: On the postponement of NEET-PG exam, a candidate for the exam says, " ...NEET-UG exam's paper got leaked, NEET-PG was postponed 12 hours before, NEET-SSC exam date has not been announced yet. This shows how much govt is concerned about the health… pic.twitter.com/eQiokHdUYt— ANI (@ANI) June 23, 2024

वहीं, NEET-PG परीक्षा स्थगित होने पर FORDA इंडिया के महासचिव डॉ. सर्वेश पांडे ने कहा कि NEET-PG सभी उम्मीदवारों के लिए एक मानसिक आघात है। FORDA इस मुद्दे को आगे ले जाएगा। हम मांग करते हैं कि परीक्षा जल्द से जल्द पुनर्निर्धारित की जाए।

#WATCH | On the postponement of the NEET-PG examination, FORDA India General Secretary Dr Sarvesh Pandey says, "... NEET-PG is a mental trauma for all aspirants. FORDA will take this issue forward. We demand that the exam be rescheduled at the earliest..." (22.06) pic.twitter.com/YgpAruZbza— ANI (@ANI) June 22, 2024

उन्होंने आगे कहा कि NEET PG को लेकर हमारी मांग है कि परीक्षा को जल्द ही कराया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी एजेंसी अगर इस परीक्षा को नहीं करा पा रही है तो भारत का ये दुर्भाग्य है।

NEET-UG के बाद ये एक और घोटाला- डॉ. मित्तल

वहीं, नीट-पीजी परीक्षा स्थगित होने पर यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ लक्ष्य मित्तल ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा, कल होने वाली नीट-पीजी परीक्षा को अंतिम समय में रद्द कर दिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख किया है कि परीक्षा की सत्यनिष्ठा और संवेदनशीलता को देखते हुए इसे स्थगित किया गया है। नीट-यूजी के बाद यह एक और घोटाला है।

#WATCH | Jaipur: On the postponement of the NEET-PG examination, United Doctors Front Association National President Dr Lakshya Mittal says, "... NEET-PG exam, which was supposed to be held tomorrow, has been cancelled at the last moment... Ministry of Health and Family Welfare,… pic.twitter.com/0DMI2HriXm— ANI (@ANI) June 22, 2024

उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों ने विभिन्न राज्यों की यात्रा की है और परीक्षा निर्धारित समय से 10 घंटे पहले इसे रद्द करना डॉक्टरों की भावनाओं से खेलने से कम नहीं है। नीट पीजी और नीट यूजी दोनों के संचालन अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। भारत की चिकित्सा शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर दिया गया है। नीट-यूजी मामले की सीबीआई जांच एक सराहनीय कदम है।

NTA के महानिदेशक बने प्रदीप सिंह खरोला

केंद्र ने शनिवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को उनके पद से हटा दिया और उन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में "अनिवार्य प्रतीक्षा" पर रख दिया।

यह परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं को लेकर बढ़ते विवाद के बीच हुआ है।

प्रदीप सिंह खरोला को शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के महानिदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

मोदी सरकार युवाओं के बीच खो रही अपनी विश्वास- पवन खेड़ा

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शनिवार को NEET-PG परीक्षा स्थगित होने को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के बीच अपना "विश्वास" पूरी तरह से खो चुकी है। खेड़ा ने खुद बनाए गए एक वीडियो में कहा, कल होने वाली NEET PG परीक्षा आज रात को स्थगित कर दी गई है...यह सरकार परीक्षाएं नहीं करा पा रही है। यह सरकार युवाओं के बीच अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है।

उन्होंने आगे कहा कि 4 दिन पहले NTA को क्लीन चिट देने वाले शिक्षा मंत्री अब NTA के महानिदेशक को हटा रहे हैं। परीक्षाओं के लिए कौन जिम्मेदार है? किसे बचाया जा रहा है? यह जांच कब होगी? यह सरकार कब परीक्षा सही तरीके से करवा पाएगी? इन सवालों के जवाब लोगों को नहीं मिल रहे हैं।

छात्रों के हित में लिया गया फैसला

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि NEET-PG की परीक्षा को कैंसल करने का फैसला छात्रों के सर्वोत्तम हित में और परीक्षा प्रक्रिया को सही बनाए रखने के लिए लिया गया है।

सरकार ने नीट-यूजी और यूजीसी-नेट परीक्षाओं के आयोजन में अनियमितताओं के आरोपों के मद्देनजर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के प्रमुख सुबोध कुमार सिंह को शनिवार रात को उनके पद से हटा दिया। फिलहाल उनके स्थान पर 1985 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी प्रदीप सिंह करोला को अगले आदेश तक उनके स्थान पर नियुक्त किया गया है।

मोदी सरकार के शीर्ष अधिकारियों पर है जिम्मेदारी- खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि नौकरशाहों को इधर-उधर करना शिक्षा प्रणाली में व्याप्त "स्थानिक समस्या" का समाधान नहीं है।

नीट-यूजी और यूजीसी-नेट परीक्षा के पेपर लीक को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के प्रमुख सुबोध कुमार को हटाकर उनकी जगह भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पीके खरोला को नियुक्त किया गया।

खरगे ने एक्स पर लिखा, NEET घोटाले में मोदी सरकार के शीर्ष अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी आनी चाहिए। नौकरशाहों को बदलना भाजपा द्वारा खराब की गई शिक्षा प्रणाली की समस्या का समाधान नहीं है। एनटीए को एक स्वायत्त निकाय के रूप में पेश किया गया था, लेकिन वास्तव में इसे भाजपा/आरएसएस के कुटिल हितों की सेवा के लिए बनाया गया था।

CBI करेगी NEET मामले की जांच

शिक्षा मंत्रालय ने NEET (UG) परीक्षा 2024 में कथित अनियमितताओं के मामले को व्यापक जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया है।

"राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने 5 मई, 2024 को OMR (पेन और पेपर) मोड में NEET (UG) परीक्षा आयोजित की। कथित अनियमितताओं/धोखाधड़ी/प्रतिरूपण/कदाचार के कुछ मामले सामने आए हैं।

सरकार ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया के संचालन में पारदर्शिता के लिए, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने समीक्षा के बाद मामले को व्यापक जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का फैसला किया है।

केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 भी लागू किया है।

