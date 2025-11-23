मां-बाप ने नहीं दिया मोबाइल तो 8वीं की छात्रा ने दे दी जान, नागपुर में दिल दहला देने वाली घटना
नागपुर में एक 13 वर्षीय छात्रा ने मोबाइल फोन न मिलने पर आत्महत्या कर ली। वह ऑनलाइन गेम्स की शौकीन थी और माता-पिता से फोन मांग रही थी। रविवार को घर पर अकेली होने पर उसने फांसी लगा ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के नागपुर में माता-पिता ने अपने बेटी को मोबाइल देने से मना किया तो जिद में आकर किशोरी ने आत्महत्या कर ली। कक्षा आठवीं की छात्रा ने फांसी लगाकर अपने जान दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेजा।
दरअसल, यह पूरा घटना नागपुर के चंकापुर इलाके के हनुमान मंदिर के पास की है। जहां आठवीं कक्षा की 13 वर्षीय छात्रा ने सिर्फ इसलिए फांसी लगा ली क्योंकि माता-पिता ने उसे नया स्मार्टफोन खरीदने से मना कर दिया।
ऑनलाइन गेम्स की लत ने ली जान
परिजनों के अनुसार, 13वर्षीय बच्ची ऑनलाइन गेम्स की शौकीन थी। जो कई दिनों से माता-पिता से फोन की जिद कर रही थी। रविवार दोपहर जब मां और बहन बाहर गई थीं, तब घर में अकेली रह गई लड़की ने दुपट्टे से फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। मां और बहन लौटकर उसे फांसी के फंदे पर लटकता देखा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज कर लिया है।
पहले भी आ चुके हैं ऐसे मामले
बताते चले कि महाराष्ट्र में इसी महीने की शुरुआत में एक ऐसी ही घटना घटी थी जब छत्रपति संभाजीनगर में एक 16 वर्षीय लड़के ने अपनी मां द्वारा मोबाइल खरीदने से मना करने पर पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। यह लड़का पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था।
इससे भी पहले पिछले साल, महाराष्ट्र में एक 15 साल के लड़के ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उसकी मां ने उसे उसके जन्मदिन पर मोबाइल फोन दिलाने से मना कर दिया था।
यह भी पढ़ें- फुटबॉल खेलने गए मुंबई के पूर्व अंडर-16 फुटबॉलर की संदिग्ध मौत, जंगल में मिला शव
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।