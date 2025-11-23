मां-बाप ने नहीं दिया मोबाइल तो 8वीं की छात्रा ने दे दी जान, नागपुर में दिल दहला देने वाली घटना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के नागपुर में माता-पिता ने अपने बेटी को मोबाइल देने से मना किया तो जिद में आकर किशोरी ने आत्महत्या कर ली। कक्षा आठवीं की छात्रा ने फांसी लगाकर अपने जान दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेजा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, यह पूरा घटना नागपुर के चंकापुर इलाके के हनुमान मंदिर के पास की है। जहां आठवीं कक्षा की 13 वर्षीय छात्रा ने सिर्फ इसलिए फांसी लगा ली क्योंकि माता-पिता ने उसे नया स्मार्टफोन खरीदने से मना कर दिया। ऑनलाइन गेम्स की लत ने ली जान परिजनों के अनुसार, 13वर्षीय बच्ची ऑनलाइन गेम्स की शौकीन थी। जो कई दिनों से माता-पिता से फोन की जिद कर रही थी। रविवार दोपहर जब मां और बहन बाहर गई थीं, तब घर में अकेली रह गई लड़की ने दुपट्टे से फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। मां और बहन लौटकर उसे फांसी के फंदे पर लटकता देखा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज कर लिया है।