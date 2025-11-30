भोपाल में डिजिटल साइन कराने पहुंचे छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट, अधिकारियों पर लगे गंभीर आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भोपाल के शिवाजी नगर स्थित फार्मेसी काउंसिल के कार्यालय में सर्टिफिकेट पर डिजिटल साइन करवाने गए एक छात्र से अधिकारियों ने जमकर मारपीट की। अधिकारी छात्र के सर्टिफिकेट पर साइन करने में आनाकानी कर रहे थे।

इस बात को लेकर जब उसने वीडियो रिकार्डिंग शुरू कर दी तो पहले सुरक्षाकर्मी से उसका विवाद हो गया और फिर अधिकारियों ने उसे परिसर में जमीन पर करीब 100 फीट तक घसीटा और जमकर मारपीट की। छात्र की शिकायत पर फार्मसी काउंसिल के अध्यक्ष संजय जैन, सुरक्षाकर्मी जितेंद्र और अन्य दो के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है।

एक महीने से चक्कर काट रहा था छात्र जबकि सुरक्षाकर्मी से मारपीट को लेकर छात्र के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा डालने का केस हबीबगंज थाने में केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार तुषार सुनार बैतूल जिले का रहने वाला है। शिकायत के अनुसार वह एक महीने से सर्टिफिकेट पर डिजिटल साइन कराने के लिए काउंसिल के चक्कर काट रहा था।

शुक्रवार को भी वह एक बार फिर काउंसिल के कार्यालय पहुंचा। वह रजिस्ट्रार से शिकायत करने गया तो वे लंच पर चली गईं। घंटों तक लौटकर नहीं आईं तो तुषार ने वीडियो बनाया। अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली तो वे भड़क उठे।