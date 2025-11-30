Language
    भोपाल में डिजिटल साइन कराने पहुंचे छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट, अधिकारियों पर लगे गंभीर आरोप

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 04:07 PM (IST)

    भोपाल के फार्मेसी काउंसिल में डिजिटल हस्ताक्षर के लिए गए छात्र के साथ मारपीट की गई। अधिकारियों द्वारा सर्टिफिकेट पर साइन करने में आनाकानी करने पर छात्र ने वीडियो बनाया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। छात्र को घसीटा गया और पीटा गया। पुलिस ने काउंसिल के अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। छात्र एक महीने से चक्कर काट रहा था।

    भोपाल में डिजिटल साइन कराने पहुंचे छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट (फोटो सोर्स- जेएनएन)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भोपाल के शिवाजी नगर स्थित फार्मेसी काउंसिल के कार्यालय में सर्टिफिकेट पर डिजिटल साइन करवाने गए एक छात्र से अधिकारियों ने जमकर मारपीट की। अधिकारी छात्र के सर्टिफिकेट पर साइन करने में आनाकानी कर रहे थे।

    इस बात को लेकर जब उसने वीडियो रिकार्डिंग शुरू कर दी तो पहले सुरक्षाकर्मी से उसका विवाद हो गया और फिर अधिकारियों ने उसे परिसर में जमीन पर करीब 100 फीट तक घसीटा और जमकर मारपीट की। छात्र की शिकायत पर फार्मसी काउंसिल के अध्यक्ष संजय जैन, सुरक्षाकर्मी जितेंद्र और अन्य दो के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है।

    एक महीने से चक्कर काट रहा था छात्र

    जबकि सुरक्षाकर्मी से मारपीट को लेकर छात्र के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा डालने का केस हबीबगंज थाने में केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार तुषार सुनार बैतूल जिले का रहने वाला है। शिकायत के अनुसार वह एक महीने से सर्टिफिकेट पर डिजिटल साइन कराने के लिए काउंसिल के चक्कर काट रहा था।

    शुक्रवार को भी वह एक बार फिर काउंसिल के कार्यालय पहुंचा। वह रजिस्ट्रार से शिकायत करने गया तो वे लंच पर चली गईं। घंटों तक लौटकर नहीं आईं तो तुषार ने वीडियो बनाया। अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली तो वे भड़क उठे।

    किस-किस पर लगा मारपीट का आरोप?

    सुरक्षाकर्मी ने जब तुषार को रोकना चाहा तो उसने धक्का मार दिया, जिससे सुरक्षाकर्मी को सिर पर चोट लगी। इसके बाद अधिकारियों ने उसे कैंपस में घसीट-घसीटकर पीटा। मारपीट का आरोप फार्मसी काउंसिल के अध्यक्ष संजय जैन, केके यादव, गोपाल यादव व अन्य अधिकारियों पर लगाया है।

    उसने जारी वीडियो में कहा कि वारदात के दौरान मौजूद पुलिसकर्मी सिर्फ खड़ा देखता रहा व नहीं रोका। थाना प्रभारी संजीव चौकसे ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है।

