उत्तर भारत में भूकंप के झटकों से डोली धरती, 5.5 मापी गई तीव्रता

रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई है। भूकंप का केंद्र पूर्वी देहरादून से 121 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है।

नई दिल्ली, एएनआई। उत्तर भारत के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके रात करीब 8 बजकर 50 मिनट पर महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई है। भूकंप का केंद्र उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में था। इसकी गहराई जमीन के नीचे 30 किमी बताई जा रही है।

भूकंप के झटके दिल्ली-एनसीआर, यूपी, उत्तराखंड और दूसरे राज्यों में भी महसूस किए गए हैं। उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी, नई टिहरी, देहरादून और हरिद्वार समेत तमाम जिलों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इन झटकों के बाद लोगों में भय का माहौल है। लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकल गए हैं। दफ्तरों में काम कर रहे लोग भी सुरक्षा के लिहाज से सड़कों पर आ गए।

