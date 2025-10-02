Language
    'महिलाओं की पेंशन सुरक्षा को और मजबूत करें', वित्त मंत्री बोलीं- एनपीएस एक आंदोलन में बदलना चाहिए

    Updated: Thu, 02 Oct 2025 04:07 AM (IST)
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 04:07 AM (IST)

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन योजना को जन आंदोलन बनाये जाने का आह्वान करते हुए बुधवार को वित्तीय सेवा विभाग और पीएफआरडीए से सामाजिक सुरक्षा कवरेज को मजबूत बनाने के लिए पेंशन सखी योजना शुरू कर इस अभियान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को एक सच्चे जन आंदोलन में बदलना चाहिए।

    'महिलाओं की पेंशन सुरक्षा को और मजबूत करें', वित्त मंत्री (फाइल फोटो)

     पीटीआई, नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन योजना को जन आंदोलन बनाये जाने का आह्वान करते हुए बुधवार को वित्तीय सेवा विभाग और पीएफआरडीए से सामाजिक सुरक्षा कवरेज को मजबूत बनाने के लिए पेंशन सखी योजना शुरू कर इस अभियान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया।

    उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रीय पेंशन योजना दिवस के अवसर पर कहा कि कार्यस्थल पर स्वत: नामांकन, मातृत्व और देखभाल अवकाश के दौरान अंशदान की निरंतरता और सूक्ष्म आटो-डेबिट के माध्यम से महिलाओं की पेंशन सुरक्षा को और मजबूत करने की आवश्यकता है, जिससे छोटी, नियमित बचतें समाप्त होने से बच सकेंगी।

    उन्होंने स्कूलों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, कालेजों और सामुदायिक केंद्रों में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया, ताकि परिवार 20 की उम्र से लेकर 30 की उम्र से पहले ही अपना योगदान देना शुरू कर दें।

    राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को एक सच्चे जन आंदोलन में बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि लागत कम रखने और सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, साथ ही समयबद्ध, डिजिटल बाय डिफाल्ट शिकायत निवारण, स्पष्ट प्रकटीकरण और पोर्टेबिलिटी पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जो सभी उत्पादों और प्लेटफार्म पर निर्बाध रूप से काम करे। किसी भी राष्ट्र का विकास सामाजिक सुरक्षा ढांचे की मजबूती पर निर्भर करता है।