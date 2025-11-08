Language
    आवारा कुत्ते ने 3 महीने में 6 लोगों को काटा, बुजुर्ग दंपत्ति ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 11:13 PM (IST)

    एक आवारा कुत्ते ने तीन महीने में छह लोगों को काटा, जिसके बाद एक बुजुर्ग दंपत्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दंपत्ति ने आवारा कुत्तों के आतंक और उनसे होने वाले खतरों पर चिंता जताई है। उन्होंने अदालत से सुरक्षा प्रदान करने और मामले पर शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध किया है।

    Hero Image

    आवारा कुत्ते को हटाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। (एएनआइ)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अपने घर के पास से एक आवारा कुत्ते को हटाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। नगरपालिका ने कुत्ते द्वारा लोगों को काटने की कई शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की।

    70 वर्षीय सुनीता अग्रवाल ने अपनी याचिका में बताया कि महाराणा प्रताप बाग इलाके में तीन महीनों में कुत्ते ने छह लोगों को काटा है। जिनमें एक आठ साल के बच्चे से लेकर एक 70 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं। नगर निगम ने 22 अक्टूबर को कुत्ते को पकड़ा था, लेकिन आठ दिन बाद उसे वापस छोड़ दिया। रिहा होने के बाद, कुत्ते ने 31 अक्टूबर और 3 नवंबर को दो और लोगों को काट लिया।

    आवारा कुत्ते ने घर के बाहर खेल रहे बच्चे को काटा

    कुत्ते द्वारा काटे गए लोगों में वैदिक नाम का एक बच्चा भी शामिल था, जो अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसकी मां रिद्धि ने बताया कि उसके पैर में काटने से खून बह रहा था और बच्चा पिछले एक महीने से बाहर नहीं गया है। सोनम चौधरी नाम की एक और महिला स्कूटर चला रही थी, तभी उसके पैर में दो जगह कुत्तों ने काट लिया।

    महाराणा प्रताप बाग निवासी संघ के अध्यक्ष सौरभ गांधी ने बताया कि निगम के हेल्पलाइन नंबर और 311 ऐप पर कई शिकायतें की गई हैं।

    बुजुर्गों का घर से निकलना हुआ मुश्किल

    याचिका में कहा गया है कि कुत्तों के काटने के खतरे के कारण बुजुर्गों के लिए सुबह की सैर और बच्चों के लिए बाहर निकलना लगभग असंभव हो गया है। याचिका में कुत्ते को पकड़कर हटाने के लिए शीर्ष अदालत से निर्देश देने की मांग की गई है।

