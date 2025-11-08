आवारा कुत्ते ने 3 महीने में 6 लोगों को काटा, बुजुर्ग दंपत्ति ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अपने घर के पास से एक आवारा कुत्ते को हटाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। नगरपालिका ने कुत्ते द्वारा लोगों को काटने की कई शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की।

70 वर्षीय सुनीता अग्रवाल ने अपनी याचिका में बताया कि महाराणा प्रताप बाग इलाके में तीन महीनों में कुत्ते ने छह लोगों को काटा है। जिनमें एक आठ साल के बच्चे से लेकर एक 70 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं। नगर निगम ने 22 अक्टूबर को कुत्ते को पकड़ा था, लेकिन आठ दिन बाद उसे वापस छोड़ दिया। रिहा होने के बाद, कुत्ते ने 31 अक्टूबर और 3 नवंबर को दो और लोगों को काट लिया।

आवारा कुत्ते ने घर के बाहर खेल रहे बच्चे को काटा कुत्ते द्वारा काटे गए लोगों में वैदिक नाम का एक बच्चा भी शामिल था, जो अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसकी मां रिद्धि ने बताया कि उसके पैर में काटने से खून बह रहा था और बच्चा पिछले एक महीने से बाहर नहीं गया है। सोनम चौधरी नाम की एक और महिला स्कूटर चला रही थी, तभी उसके पैर में दो जगह कुत्तों ने काट लिया।