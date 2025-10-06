Language
    Stray Dog Bite: आवारा पशुओं के खिलाफ जागरूकता अभियान के बीच कलाकार को कुत्ते ने काटा, मंच पर मची अफरा-तफरी

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 07:11 PM (IST)

    केरल के कन्नूर में आवारा कुत्तों के आतंक के खिलाफ जागरूकता अभियान के दौरान एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नाटक के बीच एक आवारा कुत्ते ने कलाकार पी राधाकृष्णन पर हमला कर दिया जिससे वे घायल हो गए। यह घटना कंदनकई स्थित पी कृष्णपिल्ला लाइब्रेरी में हुई। कुत्ते ने तब हमला किया जब माइक्रोफोन से भौंकने की आवाज बजाई गई।

    केरल के कन्नूर में आवारा कुत्ते ने किया कलाकार पर हमला। जागरण फोटो

    डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। केरल के कन्नूर में आवारा कुत्तों का आतंक किस हद तक फैला है इसकी तस्दीक ये वीडियो कर रहा है। दरअसल केरल के कन्नूर में कुत्तों के आतंक के खिलाफ जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जा रहा था।

    इस दौरान प्रदर्शन के बीच आवारा कुत्ते ने कलाकार को ही बुरी तरह से काट लिया। घटना रविवार (5 अक्टूबर 2025) की बताई जा रही है। जब कंदनकई स्थित पी कृष्णपिल्ला लाइब्रेरी में एकांकी नाटक 'पेक्कोलम' का आयोजन किया जा रहा था।

    नुक्कड़ नाटक के दौरान अभिनेता पी राधाकृष्णन का एक वीडियो सामने आया जिसमे वो हाथ में डंडा उठाए भागते दिखा रहे हैं। वहीं उनके सामने एक काले रंग का कुत्ता तेजी से भौकता और गुर्राता नजर आ रहा है।

    कलाकार पर कुत्तें ने किया जोरदार हमला 

    कलाकार को इस दशा में देश सामने बैठे दर्शक में से एक शख्स आगे आता है और कुत्ते पर चप्पलों से हमला करता है। इस तरह कुत्ता कलकार से दूर हो जाता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुत्ता राधाकृष्णन के पैर को निशाना बना चुका होता है।

    कुत्ते ने क्यों किया हमला?

    पूरा कार्यक्रम आवारा कुत्तों के खिलाफ जागरूकता अभियान के तहत आयोजित किया गया था। इस बीच जब मंच से माइक्रोफोन के जरिये भौंकने की आवाज बजाई गई तो कुत्ता भड़क गया। जिसके बाद उनसे कलाकार पर हमला कर दिया। हालांकि इस गंभीर हमले के बाद भी कलाकार ने अभिनय जारी रखा। हालांकि अभिनय के बाद उन्हें अस्पताल ले जाय गया जहां उनका इलाज कराया गया।

    आवारा कुत्तों के खिलाफ जागरूकता अभियान के दौरान घटी घटना

    नाटक में राधाकृष्णनन एक ऐसे पिता का किरदार निभा रहे थे जिसने अपनी बेटी को आवारा कुत्ते के हमले में खो दिया था। गंभीर बैकग्राउंड म्यूजिक ने नाटक में चार चांद लगा दी और दर्शकों ने कलाकारों की "मौलिक अभिनय" के लिए सराहना की। इसके इतर इस घटना ने कन्नूर में आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं, और इस मुद्दे को सुलझाने में अधिकारियों की विफलता के कारण जनता का गुस्सा बढ़ रहा है।