केरल में आवारा कुत्तों का आतंक, 2 बुजुर्ग महिलाओं पर हमला; चेहरे पर आईं गहरी चोट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के तिरुवनंतपुरम में सोमवार को एक आवारा कुत्ते ने दो बुज़ुर्ग महिलाओं पर हमला कर दिया, जिससे उनके चेहरे पर गंभीर चोटें आईं।

दरअसल, 70 साल की मसूदा कनियापुरम के एक रिहायशी इलाके मस्तानमुक्कू में अपने घर के बाहर टहल रही थीं, तभी कुत्ते ने बिना किसी चेतावनी के उन पर हमला कर दिया।

सड़क पर गिरते ही महिला को कुत्तों ने बनाया निशाना

बताया जाता है कि कुछ ही गलियों दूर मैवली में 80 साल की शारदाम्मा पर उनके घर के पास उसी कुत्ते ने हमला कर दिया। जैसे ही उन्होंने कुत्ते को देखा, वह घबराकर भागने की कोशिश करने लगीं, फिसल गईं और गिर गईं। इससे पहले कि वह उठ पातीं, कुत्ते ने उनके चेहरे पर बुरी तरह काट लिया।