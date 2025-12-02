Language
    केरल में आवारा कुत्तों का आतंक, 2 बुजुर्ग महिलाओं पर हमला; चेहरे पर आईं गहरी चोट

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 12:25 AM (IST)

    केरल के तिरुवनंतपुरम में एक आवारा कुत्ते ने दो बुजुर्ग महिलाओं पर हमला कर दिया, जिससे उनके चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। 70 वर्षीय मसूदा और 80 वर्षीय शारदाम्मा को अलग-अलग घटनाओं में कुत्ते ने काटा। पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों में आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर भय व्याप्त है।

    तिरुवनंतपुरम: आवारा कुत्ते का हमला, बुजुर्ग महिलाएं घायल। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के तिरुवनंतपुरम में सोमवार को एक आवारा कुत्ते ने दो बुज़ुर्ग महिलाओं पर हमला कर दिया, जिससे उनके चेहरे पर गंभीर चोटें आईं।

    दरअसल, 70 साल की मसूदा कनियापुरम के एक रिहायशी इलाके मस्तानमुक्कू में अपने घर के बाहर टहल रही थीं, तभी कुत्ते ने बिना किसी चेतावनी के उन पर हमला कर दिया।

    सड़क पर गिरते ही महिला को कुत्तों ने बनाया निशाना

    बताया जाता है कि कुछ ही गलियों दूर मैवली में 80 साल की शारदाम्मा पर उनके घर के पास उसी कुत्ते ने हमला कर दिया। जैसे ही उन्होंने कुत्ते को देखा, वह घबराकर भागने की कोशिश करने लगीं, फिसल गईं और गिर गईं। इससे पहले कि वह उठ पातीं, कुत्ते ने उनके चेहरे पर बुरी तरह काट लिया।

    दोनों महिलाओं को आईं गहरी चोटें

    पड़ोसी मदद के लिए दौड़े, महिलाओं को शॉल में लपेटा और उन्हें पुंथेनथोप के एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले गए। फिर डॉक्टरों ने उन्हें आगे के इलाज के लिए तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रेफर कर दिया। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कन्फर्म किया कि दोनों महिलाओं के चेहरे पर गहरे घाव हैं, हालांकि अब उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है।

    स्थानीय निवासियों का कहना है कि आवारा कुत्तों के हमले आम हो गए हैं, जिससे बुज़ुर्गों में डर फैल गया है, जो अक्सर सुबह-सुबह अकेले घूमते हैं। महिलाओं के परिवारों ने इलाके में आवारा कुत्तों के आतंक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 