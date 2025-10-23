Language
    सावधान! तमिलनाडु और कर्नाटक समेत इन राज्यों में तूफान की चेतावनी, स्कूल बंद

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 08:43 AM (IST)

    तमिलनाडु और कर्नाटक सहित कई राज्यों में तूफान का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद, इन राज्यों के कई जिलों में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। 

    तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी। (फोटो- पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Rain in Tamil Nadu: तमिलनाडु में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण तमिलना के कई शहरों में जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। मौसम विभाग ने बताया कि बारिश का ये सिलसिला अभी आगे भी जारी रहने की संभावना है।

    दरअसल, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान के जोर पकड़ते ही, तटीय इलाकों में भारी वर्षा देखने को मिली है। इस चक्रवात के कारण समुद्र भी पूरे उफान पर है।

    भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित

    रीजनल मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई जिलों में बुधवार को भी भारी बारिश हुई हुई, जिससे जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है।

    भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, अगले 12 घंटों के दौरान यह दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी, उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों के ऊपर एक डिप्रेशन में बदल सकता है। अगले 12 घंटों के भीतर इसके तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के भीतरी क्षेत्रों तक पहुंचने की संभावना है। वहीं, कर्नाटक में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। 

    चेन्नई में स्कूलों में की गई छुट्टी

    लगातार भारी बारिश को देखते हुए चेन्नई में स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। चेन्नई की जिलाधिकारी श्मि सिद्धार्थ जगड़े ने बताया कि भारी बारिश की चेतावनी के कारण चेन्नई के सभी स्कूल बुधवार को बंद रहेंगे।

    बता दें कि चेन्नई के अलावा कुड्डालोर, विल्लुपुरम और रानीपेट के जिला अधिकारिोयों ने भी अपने जिलों में स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का निर्देश दिया है।

    मछुआरों के लिए जारी हुई एडवाइजरी

    बदलते मौसम के कारण समुद्र में तेज हलचल देखने को मिली रही है। बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों तक समुद्र में ऊंची लहरों के उठने की संभावना है। अधिकारियों ने मछुआरों को और तटीय निवासियों को सलाह दी है कि वह सतर्क रहें। उनसे सुरक्षा सलाह का पालन करने का आग्रह किया गया है।

    सीएम स्टालिन ने की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक

    बता दें कि इससे पहले मंगलवार को तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान बारिश से निपटने के उपायों की समीक्षा की। । राज्य के कई जिलों, जिनमें तिरुवल्लूर, चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू और डेल्टा जिले में भारी बारिश हो रही है। (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

