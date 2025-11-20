Language
    मध्य प्रदेश में SIR सर्वे के दौरान पथराव, नायब तहसीलदार और बीएलओ घायल

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 01:09 AM (IST)

    मध्य प्रदेश के सैलाना विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) कार्य का निरीक्षण करने पहुंची प्रशासनिक टीम पर कुछ लोगों ने पत्थरों से हमला कर दिया। जुलवानिया पंचायत के अदरशिला गांव में हुई इस घटना में नायब तहसीलदार रामकलेश साकेत और बीएलओ विक्रम सिंह राठौड़ घायल हुए हैं।

    Hero Image

    मध्य प्रदेश में SIR सर्वे के दौरान पथराव, नायब तहसीलदार और बीएलओ घायल (सांकेतिक तस्वीर)

    जेएनएन, रतलाम। मध्य प्रदेश के सैलाना विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) कार्य का निरीक्षण करने पहुंची प्रशासनिक टीम पर कुछ लोगों ने पत्थरों से हमला कर दिया।

    जुलवानिया पंचायत के अदरशिला गांव में हुई इस घटना में नायब तहसीलदार रामकलेश साकेत और बीएलओ विक्रम सिंह राठौड़ घायल हुए हैं। उन्हें रतलाम मेडिकल कालेज रेफर किया गया है।

    एडीएम शालिनी श्रीवास्तव और एएसपी राकेश खाखा ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। रावटी थाने की पुलिस ने दो आरोपितों उमर निवासी सायसिंह गामड़ और ढोल फंटा निवासी 55 वर्षीय बापू ताड़ को गिरफ्तार किया है।

    तीसरा आरोपित चौक¨सह गामड़ की तलाश जारी है। ग्राम बासिन्द्रा के पटवारी बाबूलाल मुनिया मौके पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि बुधवार दोपहर करीब 12 बजे शिवगढ़ नायब तहसीलदार साकेत अदरशिला पहुंचे।

    बीएलओ विक्रम सिंह राठौर, सहायिका नीमा भी साथ थीं। विक्रम ने शिक्षक लाभचंद रेगर को भी बुला लिया। इस बीच 12:30 बजे नहर के पास तीनों आरोपित बाइक से पहुंचे और रास्ता रोक लिया और गाली-गलौज करने लगे। रोकने पर चौकसिंह और बापू ने पथराव कर दिया।

    इस दौरान एक आरोपित ने करीब 30 किलो वजनी पत्थर उठाकर नायब तहसीलदार पर पटकने की कोशिश की, लेकिन बीएलओ राठौड़ ने उसे धक्का दे दिया। इस दौरान हमले से विक्रम के हाथ और कमर में चोट आई है। अधिकारी किसी तरह जान बचाकर भागे।

     

    सैलाना एसडीएम तरुण कुमार जैन ने बताया कि तीन शरारतीतत्वों ने बिना किसी कारण के हमला किया है।