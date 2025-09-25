'भारत के स्टील मैन' ने अपने नाम किया 17वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ताकत देख पूरी दुनिया रह गई दंग
मशहूर भारतीय मार्शल आर्टिस्ट विस्पी खराड़ी जिन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। उन्होंने हरक्यूलिस पिलर्स चैलेंज में 261 किलोग्राम वजन उठाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह रिकॉर्ड पंजाब के अटारी बॉर्डर पर बनाया गया। विस्पी ने इस उपलब्धि को भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया और अपने गुरुओं को धन्यवाद दिया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर भारतीय मार्शल आर्टिस्ट विस्पी खराड़ी को स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। हमेशा वह अपने नए कीर्तिमान से दुनिया को हैरान करते हैं। इन सब के बीच उन्होंने एक बार फिर से कुछ ऐसा किया, जिसने पूरी दुनिया को हैरान किया है।
दरअसल, विस्पी खराड़ी ने अपनी ताकत से नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने हरक्यूलिस पिलर्स चैलेंज में 261 किलोग्राम (575.4 पाउंड) का वजन सफलतापूर्वक उठाया। बताया जाता है कि इस श्रेणी में किसी पुरुष द्वारा उठाया गया सबसे भारी वज़न का रिकॉर्ड है। पंजाब के अटारी बॉर्डर पर पंजाब के अटारी बॉर्डर पर को उन्होंने ये कर दिखाया।
एक मिनट तक उठाया ये वजब
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार, दोनों खंभे का वजन करीब आधे पोलर बीयर के बराबर था। इसके 1 मिनट तक उठाना था। विस्पी ने इससे अधिक ही इस वजन को उठाए रखा। इस रिकॉर्ड ने वहां मौजूद लोगों को हैरान कर दिया। बाद में इन खंभों को कई लोगों ने मिलकर दूसरी जगह पर रखा।
इस उपलब्धि को विस्पी ने भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया
अपनी इस बड़ी उपलब्धि को विस्पी खराड़ी भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया। इस दौरान उन्होंने अपने गुरु शिहान और हंशी को उनके निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। बता दें कि विस्पी का यह 17वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
बता दें कि विस्पी का हरक्यूलिस पिलर्स के साथ एक मजबूत इतिहास रहा है। साल 2024 नवंबर में उन्होंने 166.7 किलोग्राम और 168.9 किलोग्राम वजन के साथ, 2 मिनट 10.75 सेकंड में हरक्यूलिस पिलर्स (पुरुष) को सबसे लंबे समय तक थामे रखने का रिकॉर्ड बनाया।
गर्दन से लोहा मोड़क बनाया था रिकॉर्ड
गौरतलब है कि उससे पहले एक रिकॉर्ड में उन्होंने एक मिनट में अपनी गर्दन से 21 लोहे की सलाखों को मोड़ दिया। इसके अलावा कीलों के बिस्तर पर 528 किलोग्राम कंक्रीट तोड़ना (2022), और 2025 में अपने शरीर पर 1,819 किलोग्राम वजन, लगभग एक जिराफ के वजन को सहन करना भी उनके रिकॉर्ड में शामिल है।
