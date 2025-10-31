स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता नगर में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती का भव्य उत्सव, मनाए जा रहे कई कार्यक्रम

डिजिटल टीम, गांधीनगर। 31 अक्टूबर शुक्रवार को सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में गुजरात में एकता नगर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार तथा गुजरात सरकार के सहयोग से ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ समारोहपूर्वक मनाया जा रहा है। इस उत्सव के साथ ही; आगामी 1 से 15 नवंबर, 2025 के दौरान एकता नगर में सरदार वल्लभभाई पटेल की विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में ‘भारत पर्व 2025’ का आयोजन किया गया है। इस भारत पर्व के दौरान देश की विविधता में एकता की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न सांस्कृतिक एवं देशभक्ति के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जो ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना को उजागर करेंगे। उल्लेखनीय है कि भारत पर्व कार्यक्रम पहली बार दिल्ली से बाहर गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में एकतागर में आयोजित हो रहा है।

भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय तथा गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग एवं युवा सेवा सांस्कृतिक गतिविधियों के विभाग के सहयोग से सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकता नगर में भारत पर्व 2025 भव्य रूप से मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना को प्रस्तुत करेगा। इस अवसर पर अनेकता में एकता दर्शाने वाले विभिन्न सांस्कृतिक एवं देशभक्ति के कार्यक्रम आयोजित होंगे।

विभिन्न कार्यक्रम

1 – 15 नवंबर 2025 – भारत पर्व 2025

भारत पर्व के विषय में

भारत पर्व हर वर्ष आयोजित होने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है; जो भारत की विभिन्न सांस्कृतिक विरासत, खाद्य परंपरा एवं कलात्मक कौशल्य को दर्शाता है तथा राष्ट्रीय एकता व सामूहिक गौरव का संदेश देता है।

इस वर्ष यह कार्यक्रम सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के साथ सुसंगत है और इस बार का भारत पर्व भारत की विविधता, एकता व शक्ति का उत्सव मनाने वाले एक भव्य उत्सव-समारोह के रूप में एक आइकॉनिक पर्यटन स्थल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में मनाया जाएगा।

विभिन्न राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार के जन प्रतिनिधि, साथ ही विख्यात कलाकार, कारीगर तथा विशेष अतिथि इस 15 दिवसीय उत्सव के विभिन्न दिनों में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। मुख्य आकर्षण

• प्रतिदिन शाम को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में डैम व्यू पॉइंट 1, वैली ऑफ फ्लॉवर के पास बनाए गए सांस्कृतिक मंच पर दो अलग-अलग राज्यों की जोड़ी में सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, जो उन राज्यों की अनूठी परंपरा व कला फॉर्म्स को प्रदर्शित करेंगी। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती उत्सव के लिए विशेष प्रस्तुति आयोजित होगी।

• स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जंगल सफारी के पास विभिन्न राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के व्यंजन परोसने वाले 45 फूड स्टॉल तथा एक लाइव स्टूडियो किचन का आयोजन।

• स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में जंगल सफारी के पास 55 हस्तकला स्टॉल, जो भारत के विभिन्न राज्यों की विविधतापूर्ण एवं नवीन हस्तकला प्रदर्शित करेंगे।

• स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में जंगल सफारी के पास भारत दर्शन पैवेलियन में विभिन्न राज्यों के पैवेलियन बनाए गए हैं, जो उनके प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों तथा सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रदर्शित करेंगे।

16 – 17 नवंबर 2025 – स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में साइक्लोथॉन

उत्सव के समापन अवसर पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में साइक्लोथॉन इवेंट आयोजित होगी।

• 16 नवंबर : साइकलिंग फन राइड।

• 17 नवंबर: साइकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया तथा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात के सहयोग से साइक्लोथॉन प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसमें देशभर से लगभग 5,000 साइकिल चालक भाग लेंगे।