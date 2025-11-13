चेस्ट क्लीनिक बनाएं, दो घंटे जरूर बैठे डॉक्टर; वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश

पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी कर वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनपीसीसीएचएच) के तहत सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और मेडिकल कालेजों में चेस्ट क्लीनिक का संचालन सुनिश्चित करने को कहा है।

परामर्श में कहा गया कि ज्यादा वायु प्रदूषण वाले महीनों (आमतौर पर सितंबर से मार्च) के दौरान इन क्लीनिकों से प्रतिदिन कम-से-कम दो घंटे तक काम करने की अपेक्षा की जाती है। तत्काल कार्रवाई का निर्देश जारी करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है प्रदूषण के कारण श्वसन और हृदय संबंधी बीमारियों के मामले बढ़ जाते हैं। इसलिए अस्पतालों को विशेष तैयारी रखनी होगी। ये चेस्ट क्लीनिक शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्थापित किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत ऐसे सभी क्लीनिकों को कवर किया जाएगा।

परामर्श में कहा गया है कि चेस्ट क्लीनिक रोगियों की जांच करेंगे तथा प्रदूषण के कारण बढ़े श्वसन और हृदय रोगों से पीडि़त रोगियों का उपचार करेंगे। मंत्रालय ने इन स्वास्थ्य केंद्रों से राज्य या राष्ट्रीय स्तर के डिजिटल उपकरणों जैसे एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (आइएचआइपी) के माध्यम से इन रोगियों का रिकार्ड बनाए रखने के लिए भी कहा है।