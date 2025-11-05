Language
    चुनार स्टेशन पहुंचे स्टांप पंजीयन मंत्री, बोले - "मृतकों के स्वजन को मिलेगी दो-दो लाख की सहायता"

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 01:59 PM (IST)

    स्टाम्प पंजीयन मंत्री चुनार स्टेशन पहुंचे। उन्होंने घोषणा की कि मृतकों के परिवारों को दो-दो लाख रुपये की सहायता मिलेगी। मंत्री ने स्थिति का जायजा लिया और सरकार की ओर से सहायता का आश्वासन दिया।

    मंत्री ने कहा क‍ि घटना महिला श्रद्धालुओं की अनभिज्ञता के चलते गलत दिशा में उतरने से हुई है।

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। चुनार स्टेशन पर ट्रेन से कटकर छह महिला श्रद्धालुओं की मौत की घटना की जानकारी लेने बुधवार को दोपहर 12.30 बजे चुनार स्टेशन पर स्टांप पंजीयन राज्यमंत्री रवींद्र जायसवाल पहुंचे।

    इस दौरान उन्होंने घटनास्थल पर मौजूद डीएम पवन कुमार गंगवार व एसपी सोमेन बर्मा से घटना की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस घटना पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ने गहरी संवेदना व्यक्त की है।

    इसके साथ ही प्रदेश सरकार की तरफ से मृत महिलाओं के स्वजन को दो-दो लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। कहा कि घटना महिला श्रद्धालुओं की अनभिज्ञता के चलते गलत दिशा में उतरने से हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें