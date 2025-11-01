ग्रुप सी व डी के 3400 अयोग्य कैंडिडेट्स की सूची प्रकाशित करेगा एसएससी, नवंबर की शुरुआत में आएगा परिणाम

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। शिक्षकों के बाद स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) अब ग्रुप सी और ग्रुप डी में 'दागी' यानी 'अयोग्य' लोगों की सूची प्रकाशित करने की तैयारी शुरू कर दी है। ग्रुप सी और ग्रुप डी में भर्ती के लिए आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया तीन नवंबर से शुरू होने जा रही है। उससे पहले एसएससी यह सूची प्रकाशित करेगा।

शिक्षा विभाग से मिली सूचना के मुताबिक इस मामले में एसएससी द्वारा अदालत में दी गई सूची के अनुसार, ग्रुप डी में लगभग 2300 और ग्रुप सी में लगभग 1100 'दागी' या 'अयोग्य' लोग हैं। इसलिए, ग्रुप सी और ग्रुप डी की नई भर्ती में पारदर्शिता बनी रहे और कोई नई समस्या न आए, इसके लिए आयोग यह 'दागी' या 'अयोग्य' सूची प्रकाशित करेगा। ठीक वैसे ही जैसे शिक्षक भर्ती के मामले में किया गया है।