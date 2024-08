श्रीलंका से रिहा किए जाएंगे 20 मछुआरे, भारतीय उच्चायोग ने रिहाई को लेकर दी जानकारी

एएनआई, नई दिल्ली। कई महीनों के बाद श्रीलंका सरकार 20 भारतीय मछुआरों को रिहा करने जा रही है। श्रीलंका सरकार ने गुरुवार को पुष्टि की है कि उन्हें अगले कुछ दिनों में रिहा कर दिया जाएगा। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग और जाफना में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने गोएसएल अधिकारियों के साथ मिलकर 20 भारतीय मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित की।

High Commission of India in Colombo, Sri Lanka and the Consulate General of India in Jaffna in cooperation with GoSL authorities secured the release of 20 Indian fishermen. DHC Dr Satyanjal Pandey and other officials met the fishermen today, ascertained their well-being and… pic.twitter.com/bsmJ8iyJHk