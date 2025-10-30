जासूस आदिल के मोबाइल में क्या था... जिसे देख चौक गए जांच एजेंसियों के अधिकारी
जांच एजेंसियों के अधिकारी जासूस आदिल के मोबाइल फोन में मिली जानकारियों को देखकर हैरान रह गए। मोबाइल में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील सूचनाएं और उसकी संदिग्ध गतिविधियों के सबूत मिले हैं। एजेंसियां अब आदिल के संपर्कों और दी गई जानकारी की जांच कर रही हैं ताकि मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सके।
जमशेदपुर का रहने वाला, सीमापुरी में बसा परिवार :
आदिल हुसैनी मूल रूप से झारखंड के जमशेदपुर (टाटानगर) का रहने वाला है। दो दशक पहले उसका परिवार दिल्ली के सीमापुरी में आकर बस गया था। जांच एजेंसियों का कहना है कि जमशेदपुर में रहते हुए ही उसने विदेश संपर्कों के जरिए दुबई और अन्य देशों में नेटवर्क बनाया। बाद में इसी नेटवर्क का इस्तेमाल उसने जासूसी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने में किया।
भाई अख्तर भी गिरफ्तार, दोनों बने वैज्ञानिक :
आदिल का भाई अख्तर हुसैनी भी इस जासूसी नेटवर्क का हिस्सा बताया जा रहा है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हाल ही में अख्तर को गिरफ्तार किया था। दोनों भाई खुद को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बार्क) के वैज्ञानिक बताकर संवेदनशील संस्थानों तक पहुंच बनाते थे।
फर्जी पहचान बनाकर सरकारी संस्थानों से जुड़ने की कोशिश :
पूछताछ में सामने आया कि आदिल और अख्तर दोनों ने फर्जी पहचान बनाकर सरकारी संस्थानों से जुड़ने की कोशिश की। दोनों पहले संयुक्त अरब अमीरात में तेल कंपनियों में काम करते थे, वहीं से उन्होंने जासूसी के एवज में मिली रकम को दुबई में संपत्तियों में निवेश किया।
कई देशों में फैला नेटवर्क :
एजेंसियों को शक है कि आदिल और उसके भाई ने भारत से जुड़ी कई संवेदनशील जानकारियां दूसरे देशों को बेचीं। बरामद दस्तावेजों से यह भी संकेत मिला है कि आदिल के ईरान और रूस के परमाणु संस्थानों से संपर्क थे। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसकी मुलाकातें कब और किन संस्थाओं से हुईं।
डिजिटल उपकरणों और बैंक खातों की गहन जांच :
आदिल के डिजिटल उपकरणों और बैंक खातों की गहन जांच की जा रही है। पुलिस ने उसे सात दिन की रिमांड पर लिया है ताकि उसकी विदेश यात्राओं, पैसों के स्रोत और संपर्कों का पूरा खुलासा हो सके।
फर्जी पहचान और गहरी साजिश :
आदिल के पास से मिले दस्तावेज बताते हैं कि उसने फर्जी पहचान पत्रों और पासपोर्ट का इस्तेमाल कर कई देशों की यात्रा की। शुरुआती जांच में पाकिस्तान, ईरान और रूस की यात्राओं के सबूत मिले हैं। एजेंसियां यह जांच रही हैं कि क्या उसकी पाकिस्तान यात्रा जासूसी मिशन का हिस्सा थी। यह भी सामने आया है कि उसने दुबई में जासूसी से कमाई रकम से कई संपत्तियां खरीदीं। नकली पासपोर्ट रैकेट में उसकी संलिप्तता की पुष्टि भी हुई है।
देश की सुरक्षा एजेंसियों में सतर्कता बढ़ी :
इस खुलासे के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों ने देश के प्रमुख परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा समीक्षा शुरू कर दी है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जासूस अब वैज्ञानिक या शोधकर्ता बनकर भी देश की सुरक्षा प्रणाली को निशाना बना रहे हैं। जमशेदपुर से निकलकर अंतरराष्ट्रीय जासूसी जाल में फंसे आदिल हुसैनी का मामला अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा सबक बन गया है।
