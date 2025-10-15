'आध्यात्मिकता के बिना नैतिकता का कोई अर्थ नहीं', गुजरात दौरे के दूसरे दिन बोले मोहन भागवत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आध्यात्मिकता के बिना नैतिकता का कोई अर्थ नहीं है। यदि लोग यह मंत्र अपनाएं कि 'मैं सब में हूं और सब मुझमें हैं' तो समाज में हिंसा रुक जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गुजरात दौरे के दूसरे दिन भागवत गांधीनगर शहर के पास कोबा स्थित प्रेक्षा विश्व भारती ध्यान केंद्र गए और आध्यात्मिक गुरु आचार्य महाश्रमणजी से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मैं हर वर्ष इस स्थान पर आता हूं, जिससे अपनी ऊर्जा को पुन: संचारित कर सकूं।

व्यक्तिगत चरित्र और राष्ट्रीय चरित्र का आधार नैतिकता है-मोहन भागवत संघ द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में भागवत के हवाले से कहा गया कि व्यक्तिगत चरित्र और राष्ट्रीय चरित्र का आधार नैतिकता है। नैतिकता की नींव आध्यात्मिकता है, क्योंकि आध्यात्मिकता के बिना नैतिकता का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए, मैं उन स्थानों पर जाता हूं जहां मुझे अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है।

आचार्य महाश्रमणजी की अहिंसा की शिक्षाओं का उल्लेख करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि यदि लोग उनके इस मंत्र 'मैं सब में हूं और सब मुझमें हैं' को अपनाएं तो समाज में हिंसा रुक जाएगी। शताब्दी वर्ष में कोई बड़ा आयोजन नहीं होगा- मोहन भागवत आरएसएस के चल रहे शताब्दी वर्ष में कोई बड़ा आयोजन नहीं किया जाएगा क्योंकि यदि हम देश के लिए काम करते हुए 100 साल पूरे करते हैं तो यह हमारा कर्तव्य था। इसका जश्न मनाने की कोई जरूरत नहीं।

उन्होंने कहा कि बड़े-बड़े समारोहों के स्थान पर आरएसएस कार्यकर्ताओं ने ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है जो पूरे समाज में समरसता पैदा करे। हमने पांच प्रकार के कार्यक्रमों के बारे में सोचा है जिनमें पारिवारिक शिक्षा, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक कर्तव्य और स्वदेशी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।-