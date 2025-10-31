पहलगाम आतंकी हमले के मुकदमे के लिए विशेष सरकारी वकील नियुक्त, NIA जल्द दाखिल करेगी आरोप पत्र

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) द्वारा जल्द ही इस मामले में आरोपपत्र दाखिल करने की उम्मीद है। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम के पास बैसरन घाटी में हुए इस हमले को अंजाम दिया था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे।

पीटीआई,नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की सुनवाई के लिए एक विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया है।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार, एनआइए की ओर से मुकदमे और अन्य मामलों के लिए अधिवक्ता श्री सिंह को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त की है।

यह नियुक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए या उक्त मामले के मुकदमे के पूरा होने तक, जो भी पहले हो, के लिए की गई है।

वह 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के मामले की पैरवी एनआइए की विशेष अदालत, जम्मू और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में करेंगे। पहलगाम में हुए इस क्रूर आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर सात मई को कार्रवाई की, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया।