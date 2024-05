गोवा: सड़क किनारे दो झुग्गियों में जा घुसी बस, 4 मजदूरों की मौत; एक की फोन कॉल ने बचा ली जान

इस घटना के बाद आरोपी का मेडिकल टेस्ट कराया गया,जिससे पता चला कि वह बस चलाते समय नशे में था। साथ ही इस मामले और एक और हैरान करने वाली बात सामने आई है, बताया जा रहा है, जब ये घटना हुई तो बस ड्राइवर ने वहां मौजूद मजदूरों से मामला को गुप्त रखने को कहा। ड्राइवर ने मजूदरों को डराते हुए कहा, अगर इस घटना के बारे में किसी ने किसी से भी शिकायत की तो उसे जान से मार दिया जाएगा।

#WATCH | Verna, South Goa: On Bus rams into roadside hutments, SP South Goa, Sunita Sawant says, "A bus was carrying employees of Rosenberger company. The driver failed in his attempt to make a turn and rammed the bus into the hutments by the side of the road... There were… pic.twitter.com/hcpe6s3pw1— ANI (@ANI) May 26, 2024