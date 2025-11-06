Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दक्षिण अफ्रीकी सांसदों ने दिखाई बिहार चुनाव में दिलचस्पी, चुनाव आयोग ने कहा- 'जल्द भारत आना चाहते हैं'

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 04:25 PM (IST)

    चुनाव आयोग के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका के सांसदों ने भारतीय चुनाव प्रणाली में रुचि दिखाई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को दक्षिण अफ्रीका के चुनाव आयोग के चेयरपर्सन मोसोथो मोएप्या का फोन आया, जिन्होंने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए शुभकामनाएं दीं। दक्षिण अफ्रीकी सांसद भारत की चुनाव प्रणाली को करीब से देखना चाहते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    दक्षिण अफ्रीकी सांसदों की भारतीय चुनाव प्रणाली में रुचि

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा कि दक्षिण अफ्रीकी सांसदों ने भारतीय चुनाव प्रणाली को समझने में दिलचस्पी दिखाई है।

    चुनाव आयोग के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को दक्षिण अफ्रीका के चुनाव आयोग के चेयरपर्सन मोसोथो मोएप्या का एक सरप्राइज कॉल आया, जिन्होंने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए शुभकामनाएं दीं।

    दक्षिण अफ्रीकी सांसदों की भारतीय चुनाव प्रणाली में रुचि

    यह चुनाव लगभग 7.5 करोड़ मतदाताओं बड़े स्तर पर किया जाना है. प्रवक्ता ने आगे कहा कि दक्षिण अफ्रीका के सांसद जल्द ही भारत आना चाहते हैं "ताकि दुनिया की सबसे पारदर्शी और कुशल चुनाव प्रणालियों में से एक के बारे में जान सकें।"

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें दक्षिण अफ्रीका में दो सदनों वाली संसदीय प्रणाली है, जिसमें नेशनल असेंबली और नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंसेज शामिल हैं।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)