दक्षिण अफ्रीकी सांसदों ने दिखाई बिहार चुनाव में दिलचस्पी, चुनाव आयोग ने कहा- 'जल्द भारत आना चाहते हैं'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा कि दक्षिण अफ्रीकी सांसदों ने भारतीय चुनाव प्रणाली को समझने में दिलचस्पी दिखाई है।

चुनाव आयोग के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को दक्षिण अफ्रीका के चुनाव आयोग के चेयरपर्सन मोसोथो मोएप्या का एक सरप्राइज कॉल आया, जिन्होंने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए शुभकामनाएं दीं।

यह चुनाव लगभग 7.5 करोड़ मतदाताओं बड़े स्तर पर किया जाना है. प्रवक्ता ने आगे कहा कि दक्षिण अफ्रीका के सांसद जल्द ही भारत आना चाहते हैं "ताकि दुनिया की सबसे पारदर्शी और कुशल चुनाव प्रणालियों में से एक के बारे में जान सकें।"