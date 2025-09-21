Language
    गांगुली की सीएबी अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध वापसी तय, चुनौतियां बरकरार

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 08:46 PM (IST)

    पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) की वार्षिक आम बैठक में निर्विरोध अध्यक्ष पद पर वापसी करेंगे। उनका यह दूसरा कार्यकाल चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि संघ वित्तीय अनियमितताओं और विश्वसनीयता संबंधी चिंताओं से जूझ रहा है। गांगुली अपने बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली का स्थान लेंगे जिन्होंने लोढ़ा समिति के निर्देशों के अनुसार पद छोड़ना पड़ा।

    गांगुली की सीएबी अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध वापसी तय (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की सोमवार को यहां होने वाली बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निर्विरोध अध्यक्ष पद पर वापसी तय है, लेकिन उनका दूसरा कार्यकाल अधिक चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि हाल के महीनों में संघ वित्तीय अनियमितताओं और विश्वसनीयता संबंधी चिंताओं से जूझ रहा है।

    भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआइ) के पूर्व अध्यक्ष गांगुली अपने बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली का स्थान लेंगे, जिन्हें लोढ़ा समिति के निर्देशों के अनुसार कार्यकारी पदों पर छह साल की समय सीमा पूरी होने के बाद पद छोड़ना पड़ा था।