गांगुली की सीएबी अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध वापसी तय, चुनौतियां बरकरार

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) की वार्षिक आम बैठक में निर्विरोध अध्यक्ष पद पर वापसी करेंगे। उनका यह दूसरा कार्यकाल चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि संघ वित्तीय अनियमितताओं और विश्वसनीयता संबंधी चिंताओं से जूझ रहा है। गांगुली अपने बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली का स्थान लेंगे जिन्होंने लोढ़ा समिति के निर्देशों के अनुसार पद छोड़ना पड़ा।

गांगुली की सीएबी अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध वापसी तय (फाइल फोटो)