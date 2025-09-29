Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'ऐसा लगा कि मां ने...', राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान मिलने पर क्या बोले सिंगर सोनू निगम

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 02:00 AM (IST)

    इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण एवं संगीत संध्या में पार्श्व गायक सोनू निगम को वर्ष 2025 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने उन्हें सम्मानित किया। सोनू निगम ने इस सम्मान को अपनी संगीत यात्रा का सबसे विशेष पल बताया। उन्होंने लता मंगेशकर को अपनी संगीत मां बताते हुए कहा कि यह सम्मान उनकी मां के आशीर्वाद जैसा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    सिंगर सोनू निगम को मिला राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंदौर के लता मंगेशकर सभागार में रविवार रात आयोजित 'राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण एवं संगीत संध्या' में पा‌र्श्व गायक सोनू निगम को वर्ष 2025 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रदान किया गया।

    मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने उन्हें शाल, श्रीफल और प्रतीक चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर सोनू निगम ने अपनी 48 वर्ष की संगीत यात्रा को याद करते कहा कि यह सम्मान उनके लिए सबसे विशेष है। उन्होंने 30 वर्ष पहले इंदौर में लता मंगेशकर सम्मान समारोह में पहली बार प्रस्तुति दी थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोनू निगम ने क्या कहा?

    लता मंगेशकर को अपनी 'संगीत मां' बताते उन्होंने कहा कि यह सम्मान ऐसा है जैसे उनकी मां ने उन्हें आशीर्वाद दिया हो।

    सीएम मोहन यादव ने क्या कहा?

    डा. मोहन यादव ने सोनू निगम का अभिनंदन करते कहा कि उनके आगमन से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो अमावस्या की रात में पूर्णिमा का चांद निकल आया हो।

    यह भी पढ़ें- MP News: मध्य प्रदेश में 62.5 प्रतिशत लड़कियां औसतन 23.8 वर्ष की उम्र में कर रहीं शादी, रिपोर्ट में खुलासा