'वंदे मातरम्', सोनिया गांधी ने 79वें जन्मदिन पर देश को दिया खास संदेश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का आज 9 दिसंबर को 79वां जन्मदिन है। इस मौके पर उन्होंने मुस्कुराते हुए देश को खास संदेश दिया। उन्होंने इस मौके पर वंदे मातरम् कहा। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता का यह छोटा सा जवाब कोई इत्तेफाक नहीं था। यह देश के 'राष्ट्रीय गीत' पर दो दिनों तक चली जबरदस्त बहस के बाद आया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के ताने और उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा के जवाब भी शामिल थे।

पीएम मोदी के आरोपों का प्रियंका गांधी ने दिया जवाब पीएम ने सोमवार को अपने पूर्ववर्ती जवाहरलाल नेहरू पर आरोप लगाया था और यह भी कहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना की तरह ही इस गाने का विरोध किया था क्योंकि इससे "मुसलमान नाराज हो सकते हैं"। इसके बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी से जवाब देने की उम्मीद थी, लेकिन उनकी बहन प्रियंका ने यह जिम्मेदारी संभाली।

और मंगलवार को केरल के वायनाड से सांसद ने तीखा जवाब देते हुए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि वह अगले साल होने वाले बंगाल चुनाव से पहले फायदा उठाने के लिए विपक्ष को एक बंगाली उपन्यासकार और कवि द्वारा लिखे गए 'वंदे मातरम' की चर्चा में घसीट रही है।

उन्होंने प्रधानमंत्री और भाजपा पर 'नेहरू के बयानों को सेलेक्टिव तरीके से कोट करने' का भी आरोप लगाया, जिसमें सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र किया गया था जिनमें सरदार वल्लभभाई पटेल को लिखे उनके पत्रों के कुछ अंश दिखाए गए थे और उन्हें बिना किसी संदर्भ के पेश किया गया था, ताकि यह दिखाया जा सके कि पूर्व प्रधानमंत्री पक्षपाती थे।

अमित शाह ने दिया करारा जवाब भाजपा ने प्रियंका गांधी का मुकाबला करने के लिए अमित शाह को मैदान में उतारा और गृह मंत्री ने हमेशा की तरह तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा, "कुछ लोगों को लगता है कि 'वंदे मातरम्' पर इसलिए बात हो रही है क्योंकि बंगाल चुनाव आ रहे हैं। यह सच है कि बंकिम बाबू (बंकिम चंद्र चटर्जी, लेखक) बंगाल में पैदा हुए थे, लेकिन 'वंदे मातरम्' सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है।"