गांधी परिवार में कैसे आई थी दरार? मेनका से रिश्तों पर सोनिया ने किया बड़ा खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोनिया गांधी की बहु प्रशिक्षित किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' मंगलवार 10 नवंबर को रिलीज हो गई। अपनी इस किताब में सोनिया ने अपने और गांधी परिवार से जुड़ी कई यादों को सामने रखा है।

इसी में से एक किस्सा छोटी बहुरानी मेनका का है। आइए आपको बताते हैं सोनिया और मेनका की मुलाकात और कैसे रिश्तों में आई खटास? मेनका आनंद 18 साल की थीं, जब वह 'छोटी बहू' बनकर गांधी परिवार में आईं। 'बहुरानी' सोनिया गांधी के लिए घर में एक छोटी देवरानी का होना काफी अच्छा अनुभव था, लेकिन बाद में उनके रिश्ते खराब हो गए और संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी घर छोड़कर चली गईं।

सोनिया गांधी ने मेनका के गांधी परिवार में आने और फिर धीरे-धीरे उनके बीच दूरियां बढ़ने की कहानी विस्तार से बताई है। 18 की उम्र में छोटी बहुरानी बनकर आईं मेनका 1973 के आखिर में, संजय गांधी की मुलाकात मेनका से हुई जो एक बहुत ही सुंदर और चुलबुली लड़की थीं, जो संजय से 10 साल छोटी थीं और उस समय नाबालिग थीं।

सोनिया गांधी अपनी किताब में लिखती हैं कि एक साल के भीतर ही उनकी शादी हो गई और 18 साल की मेनका गांधी परिवार का हिस्सा बन गईं। सोनिया लिखती हैं, 'मेनका बहुत ही जिंदादिल और बातूनी लड़की थीं, जो हमेशा जोश से भरी रहती थीं। शुरुआत में घर में एक छोटी देवरानी का होना बहुत अच्छा लगता था। कभी-कभी मुझे एमी आंटी के कमरे से उनकी हंसी सुनाई देती थी।

मैं वहां जाकर पूछती थी कि किस बात पर इतनी हंसी-मजाक हो रहा है और फिर वहीं बैठकर उनकी बातें सुनती थी। चाहे वह उनके दोस्तों के बारे में हों या किसी किताब के बारे में जिसे वह पढ़ रही होती थीं।'

वह आगे बताती हैं कि उनकी बेटी प्रियंका अक्सर अपनी चाची मेनका के कमरे में बैठी रहती थीं और उनकी सुनाई कहानियों में पूरी तरह खो जाती थीं। रिश्तों में कैसे आई कडवाहट? गांधी लिखती हैं, 'लेकिन धीरे-धीरे घर का माहौल बदलने लगा और लोगों के बीच चिड़चिड़ाहट पैदा होने लगी।' इसकी शुरुआत इस बात से हुई कि घर की दोनों बहुओं को किस नाम से बुलाया जाता था।

घर का स्टाफ बड़ी बहू सोनिया को 'बहुरानी' कहकर बुलाता था, जबकि छोटे बेटे की पत्नी होने के नाते मेनका को 'छोटी बहू' कहा जाता था। गांधी इन दोनों को 'घर की बराबर की बेटियां' मानती थीं, लेकिन उनका कहना है कि मेनका ने शायद इसे खुद को नीचा दिखाने के तौर पर देखा। गांधी अपनी किताब में याद करते हुए लिखती हैं, 'जब वह बदतमीजी से बात करती थीं, तो शांति बनाए रखने के लिए मैं अक्सर चुप रहती थी। लेकिन जब मुझे लगता था कि बात हद से आगे बढ़ गई है, तो मैं भी पीछे नहीं हटती थी और कड़े शब्दों में जवाब देती थी।'

संजय और मेनका के बीच के मतभेद अब उनके बेडरूम की चार दीवारों से बाहर आने लगे थे, क्योंकि उनके बीच होने वाली बहसें अब और तेज और तीखी होती जा रही थीं। संजय-राजीव के रिश्तों में कैसे काई दरार? सोनिया बताती हैं कि नाराज होने पर मेनका गाली-गलौज तक पर उतर आती थीं - यहां तक कि मेरी सास के सामने भी, जबकि घर में ऐसी भाषा का इस्तेमाल कोई नहीं करता था। इससे उन्हें शर्मिंदगी होती थी और हम सब हैरान रह जाते थे।

एक मिलनसार और लोगों के बीच घुल-मिलकर रहने वाली युवा लड़की के लिए, हमारे संयुक्त परिवार में रहना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा।' गांधी परिवार का घर मेनका को नीरस और बहुत अनुशासित लगा होगा, क्योंकि वहां हर कोई किसी न किसी काम में लगा रहता था। ऐसा लगता है कि वह तब जाकर वहां पूरी तरह ढल पाईं, जब उन्होंने संजय गांधी के साथ राजनीतिक कार्यक्रमों और आयोजनों में जाना शुरू किया।

हालांकि, संजय पर मेनका का प्रभाव उनके और उनके भाई राजीव के रिश्तों के बीच रुकावट बनने लगा। गांधी के अनुसार, जो भाई कभी एक-दूसरे से अलग नहीं होते थे उनके रिश्ते में कड़वाहट आ गई। जब कांग्रेस चुनाव हार गई मार्च 1977 में इमरजेंसी खत्म होने के तुरंत बाद, कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। इंदिरा गांधी और संजय, दोनों ही अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों रायबरेली और अमेठी से हार गए। चूंकि इमरजेंसी के लिए संजय का नाम मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाने लगा था, इसलिए उन्होंने उन दिनों दी गये इंटरव्यू में नौकरशाही के सुस्त कामकाज पर अपनी राय देनी शुरू कर दी। उन्होंने ऐसी बातें कहीं जिन्हें 'प्रधानमंत्री की आलोचना' के रूप में देखा जा सकता था।

पार्टी के कुछ गुटों में संजय की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को समर्थन मिलने लगा, जो इंदिरा गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। गांधी लिखतीं हैं कि उनकी मां को लगा कि मेनका, संजय को उनकी गतिविधियों को और बढ़ावा दे रही थीं।' 'उन्होंने कैबिनेट सचिव पीएन धर से अपनी युवा बहू के बारे में कहा था: 'उसके अभी से पर निकलने लगे हैं।'

परिवार के प्रति मेनका की दुश्मनी तब और बढ़ गई, जब राजीव को लगा कि 1978 के चुनावों के विनाशकारी नतीजों के लिए संजय जिम्मेदार थे। संजय के फैसलों पर उठे सवाल किताब में लिखा है, 'उन्हें लगा कि इन विनाशकारी नतीजों में संजय का बड़ा हाथ था: उनकी जिद, जल्दबाजी, बिना सोचे-समझे कार्यक्रमों को लागू करने की हड़बड़ी, भलाई के लिए दी गई सलाह को न सुनना, और कई बार अपनी मां की जानकारी के बिना ही फैसले लेना।'

गांधी बताती हैं कि परिवार की एक बातचीत के दौरान, राजीव ने गुस्से में कहा, 'संजय, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुमने मां को इस हालत में पहुंचा दिया है।' 'मेरी सास, जो काफी परेशान और गुस्से में थीं, उन्होंने राजीव की बात का समर्थन किया: 'संजय, राजीव जो कह रहा है वह सच है! तुमने कितनी बार मेरी जानकारी के बिना ही आदेश दे दिए!' 'मेनका ने बीच में कुछ कहना चाहा, तो मेरी सास ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए उसे चुनौती दी कि वह इसे गलत साबित करके दिखाए। मेनका तुरंत पीछे हट गईं, लेकिन हमारे प्रति उनकी दुश्मनी और बढ़ गई।' सोनिया के अनुसार, मेनका की तंज भरी बातें लगातार परेशानी का कारण बन गई थीं।

गांधी लिखती हैं, 'उनकी नजर में हम दुश्मन थे। उन्होंने उन पत्रकारों के जरिए हमारे बारे में तरह-तरह की बातें फैलाईं, जिनसे उनका संपर्क था। सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली बात यह झूठ था कि चुनाव हारने के बाद राजीव और मैं देश छोड़कर भागने की योजना बना रहे थे।'

संजय गांधी की मौत के बाद टूटा परिवार 23 जून 1980 को एक विमान हादसे में संजय गांधी की मौत के बाद हालात और गंभीर हो गए। गांधी के अनुसार, माना जाता था कि मेनका की मां पार्टी में संजय के वफादारों को उकसा रही थीं कि वे मेनका के लिए किसी राजनीतिक पद की मांग करें।

लेकिन श्रीमती गांधी को लगा कि 23 साल की उम्र में मेनका अभी बहुत छोटी और अपरिपक्व हैं, जिन्हें कोई नेतृत्वकारी भूमिका नहीं दी जा सकती। इसके अलावा, उनका तीन महीने का बच्चा था, जिसके साथ उनका रहना जरूरी था।

उन्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था; अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनके पास आगे काफी समय था।' लेकिन यह साफ हो गया था कि उनकी नजरें कहीं और थीं।' वसुंधरा राजे से मुलाकात मार्च 1981 में हालात और भी खराब हो गए, जब मेनका ने अपने बेटे फिरोज वरुण गांधी का पहला जन्मदिन वसुंधरा राजे के घर पर मनाया। वसुंधरा राजे, RSS की कट्टर समर्थक थीं और इंदिरा गांधी की राजनीतिक विरोधी थीं।

बाद में, जब उनकी सास लंदन में थीं, तब मेनका ने अपना सामान घर से बाहर निकालना शुरू कर दिया। वापस लौटने पर, इंदिरा गांधी ने अपनी नाराजगी जताई और मेनका के सामने एक विकल्प रखा: 'या तो वह रुक जाएं, या फिर कहीं और जाकर रहें।'

'मेनका ने आरोपों से भरा एक पत्र वापस भेजा, जिसका मकसद साफ तौर पर अपनी सास को नुकसान पहुंचाना था। यह स्पष्ट हो गया था कि वह एक बड़ा हंगामा खड़ा करना चाहती थीं, ताकि घर छोड़ते समय इसका दोष सार्वजनिक रूप से सोनिया गांधी पर मढ़ा जा सके। उन्होंने हफ्तों पहले ही अपने एक पत्रकार दोस्त को अपनी इस योजना के बारे में बता दिया था।'