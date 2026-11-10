अन्ना आंदोलन से अहमद पटेल के निधन तक: सोनिया गांधी की आत्मकथा में तथ्यात्मक गलतियां, उठे सवाल

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की बहुचर्चित आत्मकथा ‘बिलांगिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ मंगलवार को बाजार में आई।

इसमें नेहरू-गांधी परिवार के साथ उनके निजी और राजनीतिक सफर का विस्तार से वर्णन है। हालांकि, पुस्तक के सामने आए अंशों में कुछ ऐतिहासिक घटनाओं और प्रमुख हस्तियों से जुड़ी तथ्यात्मक गलतियां भी सामने आई हैं।

अब तक कम से कम तीन ऐसी विसंगतियों पर सवाल उठे हैं, जिनमें महत्वपूर्ण घटनाओं के साल गलत दर्ज किए गए हैं।

अन्ना आंदोलन और आरएसएस की स्थापना के साल में चूक

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पुस्तक के अध्याय 33 के पृष्ठ 461 पर सोनिया गांधी ने अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का जिक्र करते हुए इसकी शुरुआत 2012 में बताई है।