Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'नेहरू की विरासत को मिटाने का चल रहा प्रोजेक्ट', सोनिया गांधी का भाजपा पर तीखा हमला

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 11:32 PM (IST)

    कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने भाजपा पर नेहरू की विरासत को मिटाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नेहरू को बदनाम करने का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसका उद्द ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सोनिया गांधी का भाजपा पर तीखा हमला फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने शुक्रवार को सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने का प्रोजेक्ट ही आज के सत्ताधारी दल का मुख्य उद्देश्य है, जिसका लक्ष्य सिर्फ उन्हें मिटाना नहीं, बल्कि उन सामाजिक और राजनीतिक नींवों को भी 'नष्ट करना' है जिन पर देश का निर्माण हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जवाहर भवन में 'नेहरू सेंटर इंडिया' के शुभारंभ के अवसर पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष ने दावा किया कि नेहरू को अपमानित, विकृत, नीचा दिखाने और बदनाम करने का एक व्यवस्थित प्रयास किया जा रहा है, जो स्वीकार्य नहीं है।

    इतिहास फिर से लिखने की 'ओछी कोशिश'सोनिया गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे प्रयास का एकमात्र उद्देश्य नेहरू को एक व्यक्तित्व के रूप में कमतर आंकना ही नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में उनकी सर्वमान्य भूमिका को भी धूमिल करना है।

    उन्होंने कहा, 'यह इतिहास को फिर से लिखने की एक ओछी और स्वार्थपूर्ण कोशिश में उनकी बहुआयामी विरासत को भी ध्वस्त करने का काम है।'

    विरोध असंतोष नहीं, बल्कि देशद्रोह

    कांग्रेस नेता ने देश के मौजूदा माहौल पर ¨चता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब सार्वजनिक जीवन में सहिष्णुता सिकुड़ रही है, असहमति को देशद्रोह बताया जा रहा है, और इतिहास को पक्षपातपूर्ण लड़ाई तक सीमित कर दिया गया है, नेहरू का उदाहरण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

    गांधी ने कहा कि आगे का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन इस प्रोजेक्ट का मुकाबला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि यह हमारी नेहरू की स्मृति के साथ-साथ आने वाली पीढि़यों के प्रति हमारा कर्तव्य है।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)