    सोनभद्र पुलिस की बेहतर पहल, पांच बालिकाओं का पुनः नामांकन करा शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 05:56 PM (IST)

    सोनभद्र पुलिस ने सराहनीय कदम उठाते हुए पांच बालिकाओं का फिर से नामांकन कराया और उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल किया। इस पहल से लड़कियों को शिक्षा पाने का मौका मिलेगा और वे एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकेंगी। पुलिस की इस कोशिश से समाज में अच्छा संदेश जाएगा और बालिकाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा।

     सोमवार को राजकीय हाईस्कूल, बेलहत्थी में मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी (मिशन शक्ति/नोडल) डा. चारु द्विवेदी व प्रभारी निरीक्षक हाथीनाला की ओर से सोमवार को राजकीय हाईस्कूल, बेलहत्थी में मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कार्यक्रम के दौरान डा. चारु द्विवेदी ने विद्यालय प्राचार्य से छात्र-छात्राओं की जानकारी प्राप्त की। प्राचार्य द्वारा बताया गया कि विद्यालय की पांच छात्राएं किसी कारणवश अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पा रही थीं। इस पर डा. चारु ने व्यक्तिगत रुचि लेकर उनके अभिभावकों से संपर्क किया।

    उन्हें समझाया और पांचों बालिकाओं का पुनः प्रवेश राजकीय हाईस्कूल, बेलहत्थी में कक्षा नौंवीं में कराया गया। इन सभी छात्राओं को विद्यालय बैग प्रदान किए गए। डा. चारु ने स्वयं लैपटाप के माध्यम से छात्रवृत्ति फार्म आनलाइन सबमिट किए गए।

    इन्हें पुन: जोड़ा गया शिक्षा की मुख्याधारा से 
    - रणिया पुत्री राम आधार निवासी कोड़री, बेलहत्थी, थाना हाथीनाला
    - पूजा कुमारी पुत्री जयप्रकाश निवासी भवानी कटरिया, थाना हाथीनाला
    - ममता पुत्री राम बरन निवासी कोड़रा, बेलहत्थी, थाना हाथीनाला
    - सीता कुमारी पुत्री प्रताप निवासी बेलहत्थी, थाना हाथीनाला
    - ज्योति पुत्री जय मंगल निवासी हथवानी, थाना हाथीनाला

    हर बेटी को शिक्षा और आत्मनिर्भरता से जोड़ना ही सच्चे अर्थों में नारी सशक्तीकरण
    सीओ डा. चारु द्विवेदी बताती हैं कि “हर बेटी को शिक्षा और आत्मनिर्भरता से जोड़ना ही सच्चे अर्थों में नारी सशक्तिकरण है।” उनहोंने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए “मिशन शक्ति” अभियान के उद्देश्यों, महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बालिका को अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए और किसी भी प्रकार की असुविधा या अपराध की स्थिति में तत्काल महिला हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, एम्बुलेंस सेवा 108 व साइबर हेल्पलाइन 1930 का प्रयोग कर सहायता प्राप्त करनी चाहिए।

    बालिकाओं को किया आनलाइन ठगी से बचाव के लिए जागरूक
    उन्होंने बालिकाओं को आनलाइन ठगी, साइबर बुलिंग, फेक सोशल मीडिया अकाउंट, डिजिटल ब्लैकमेलिंग जैसे अपराधों से बचाव के तरीके भी बताए तथा उन्हें समझाया कि किसी भी अनजान लिंक, कॉल या मैसेज पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।