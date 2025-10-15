सोनम वांगचुक की पत्नी याचिका में करेंगी बदलाव, अब 29 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो की उस याचिका पर सुनवाई 29 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें उन्होंने जलवायु कार्यकर्ता की हिरासत को चुनौती दी है। गीतांजलि याचिका में संशोधन करना चाहती हैं, जिसके कारण सुनवाई स्थगित की गई।

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने जोधपुर जेल के जेलर की तरफ से दायर हलफनामे पर गौर किया कि वांगचुक के बड़े भाई और वकील ने बंदी से मुलाकात की थी। गीतांजलि की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वह याचिका में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर करेंगे और हिरासत को चुनौती देंगे।

'बंदी द्वारा अपनी पत्नी के साथ नोट्स साझा करने से कोई समस्या नहीं' उन्होंने यह अनुरोध किया कि वांगचुक को अपनी पत्नी के साथ कुछ नोट्स के आदान-प्रदान की अनुमति दी जाए। केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें बंदी द्वारा अपनी पत्नी के साथ नोट्स साझा करने से कोई समस्या नहीं है।

वांगचुक को 26 सितंबर को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत हिरासत में लिया गया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों के दो दिन बाद उनको हिरासत में लिया गया था।