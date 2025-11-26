सोनम ने हनीमून से पहले ही बना लिया था हत्या का प्लान, राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया खुलासा; शिलॉन्ग में बयान दर्ज 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने बुधवार को शिलांग कोर्ट में बयान दर्ज करवाए। अपने बयान में बताया कि सोनम ने हनीमून पर जाने से पहले ही राजा की हत्या की साजिश रच ली थी।

जेल में बंद सोनम रघुवंशी, राज कुशवाह सहित तीन अन्य आरोपित भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये जुड़े। बुधवार को सरकारी वकील के साथ शिलांग कोर्ट पहुंचे विपिन ने कहा कि हमने राजा और सोनम को हनीमून के लिए शिमला या कश्मीर जाने की सलाह दी थी, लेकिन सोनम ने बहाना किया कि वह गुवाहाटी जाना चाहती है।

राजा समझ नहीं सका सोनम की चाल कहा कि उसने कामाख्या देवी से मन्नत मांग रखी है। राजा उसकी चाल समझ नहीं सका और उसने हां कर दी। सोनम ने खुद टिकट बुक करवाए थे। वह भी सिर्फ जाने के। स्पष्ट है कि उसने हनीमून पर ही राजा की हत्या करने का मन बना लिया था।