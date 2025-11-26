Language
    सोनम ने हनीमून से पहले ही बना लिया था हत्या का प्लान, राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया खुलासा; शिलॉन्ग में बयान दर्ज 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। विपिन रघुवंशी ने शिलांग कोर्ट में बयान दिया कि सोनम ने हनीमून पर जाने से पहले ही राजा की हत्या की साजिश रच ली थी। सोनम ने गुवाहाटी जाने का बहाना बनाया और खुद ही सिर्फ जाने के टिकट बुक करवाए थे। राजा उसकी चाल को समझ नहीं सका। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए गुरुवार की तारीख तय की।

    राजा रघुवंशी मर्डर केस। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने बुधवार को शिलांग कोर्ट में बयान दर्ज करवाए। अपने बयान में बताया कि सोनम ने हनीमून पर जाने से पहले ही राजा की हत्या की साजिश रच ली थी।

    जेल में बंद सोनम रघुवंशी, राज कुशवाह सहित तीन अन्य आरोपित भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये जुड़े। बुधवार को सरकारी वकील के साथ शिलांग कोर्ट पहुंचे विपिन ने कहा कि हमने राजा और सोनम को हनीमून के लिए शिमला या कश्मीर जाने की सलाह दी थी, लेकिन सोनम ने बहाना किया कि वह गुवाहाटी जाना चाहती है।

    राजा समझ नहीं सका सोनम की चाल

    कहा कि उसने कामाख्या देवी से मन्नत मांग रखी है। राजा उसकी चाल समझ नहीं सका और उसने हां कर दी। सोनम ने खुद टिकट बुक करवाए थे। वह भी सिर्फ जाने के। स्पष्ट है कि उसने हनीमून पर ही राजा की हत्या करने का मन बना लिया था।

    पेशी के अंत में जज ने सोनम और राज से स्वास्थ्य के संबंध में पूछा और गुरुवार की तारीख लगा दी। बता दें कि 30 वर्षीय राजा की हनीमून के दौरान हत्या हो गई थी। आरोप लगा था कि उसकी पत्नी सोनम ने विशाल, आकाश और आनंद के साथ मिलकर हत्या कराई है।

