'मेरी तो दुनिया ही बिखर गई', पिता के जाने का दुख बेटे ने सोशल मीडिया पर किया शेयर; लोग हो गए भावुक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिता घर की नींव होता है और अगर वह नींव ढह गई तो घर बचता नहीं है बल्कि बिखर जाता है। जब एक बेटे ने अपने पिता को खोया तो उसने अपना दर्द सोशल मीडिया पर शेयर किया। अपने पिता को खोने के दुःख को बयां करते हुए एक बेटे की मार्मिक पोस्ट ने इंटरनेट यूजर्स को भावुक कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रेडिट पर "मेरे पिता का निधन हो गया, लेकिन वे मेरे लिए एक आखिरी संदेश छोड़ गए" शीर्षक वाली एक पोस्ट में, यूजर्स ने अपने पिता के एक दुर्लभ कैंसर, सिग्नेट रिंग सेल कार्सिनोमा ऑफ कोलन, से उनके साहसी संघर्ष और उनके आखिरी संदेश का विस्तार से वर्णन किया है।

IndianTeenagers रेडिट पर यूजर ने लिखा कि 23 अक्टूबर 2023 की बात है, पापा को कोलन में सिग्नेट रिंग सेल कार्सिनोमा होने का पता चला, वो भी स्टेज 3B में। उन्हें अठारह कीमोथेरेपी, पांच रेडिएशन और बारह घंटे की एक बड़ी सर्जरी के दर्द से गुजरना पड़ा। वे ठीक हो रहे थे, लेकिन हालात फिर से बिगड़ गए।

5 मई 2025 को, लगातार पीठ दर्द की शिकायत के बाद, हमें पता चला कि कैंसर रीढ़ की हड्डी, उरोस्थि और पसलियों में मेटास्टेसिस के रूप में फिर से फैल गया है। डॉक्टरों ने फिर से छह कीमोथेरेपी की योजना बनाई, जो उनके लिए फिर से बहुत कष्टदायक साबित हुईं।

पांचवीं कीमोथेरेपी के बाद उन्होंने अचानक खाना बंद कर दिया और तब 8 सितंबर 2025 को, डॉक्टर ने कहा कि उन्हें लिवर मेटास्टेसिस है और उनके पेट में तरल पदार्थ (जलोदर) और उच्च बिलीरुबिन के कारण कई अंग विफलता का कारण बनने के कारण उनकी शीघ्र ही मृत्यु हो जाएगी।

मेरी तो दुनिया ही बिखर गई। 13 तारीख की रात बिलीरुबिन का स्तर 50 गुना तक पहुंच गया, उसका लिवर फेल हो गया और फिर किडनी भी... वह अभी भी लड़ रहे थे, 14 तारीख की सुबह हमने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा और डॉक्टर ने कहा कि हमारे पास कुछ घंटे हैं। मैं पापा के पास गया और कहा कि आप मुझे छोड़ कर चले जाएंगे क्या? मैंने देखा कि उनकी दोनों आंखों से आंसू उनके गालों पर बह रहे थे। उनकी मृत्यु तब हुई जब उनका हाथ मेरे हाथों के बीच जकड़ा हुआ था।

बारह दिन की श्राद्ध पूजा के बाद जब मैं घर लौटा, तो मुझे उसकी डायरी मिली। एक पन्ना मुड़ा हुआ था जिस पर लिखा था - "मेरे बेटे के लिए।" मैंने पन्ना पलटा, उन्होंने लिखा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए, या परिवार पर कोई मुसीबत आए, तो घबराना नहीं, ये डायरी बहुत जरूरी है... तुम सब संभाल लेना, जितना हम कर सकते थे, उतना हमने कर दिया..." (अगर मुझे कुछ हो जाए, तो घबराना मत, सब कुछ अच्छे से संभाल लेना.. मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ कर सकता था, किया, अब तुम्हारी बारी है)।

डायरी में कई बीमा और दूसरी चीजों का ब्यौरा था। मैं बहुत रोया, लेकिन मुझे समझ आ गया कि उन्हें मुझ पर भरोसा था और शायद उन्हें अपने पीछे एक ऐसे बेटे को छोड़कर जाने का संतोष था जिस पर उन्हें परिवार की देखभाल के लिए इतना भरोसा था।