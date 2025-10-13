Language
    पिता-बेटे ने जमकर पी शराब, फिर दोनों में हो गया झगड़ा; डंडे से पीट-पीटकर ले ली बाप की जान

    By Digital Desk Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 06:13 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक बेटे ने शराब के नशे में अपने पिता की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी। मृतक, भइयन मवासी, अपने बेटे रिंकू के साथ एक लकड़ी टाल में काम करते थे। शराब पीने के बाद दोनों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद रिंकू ने पिता पर हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image

    दोनों का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था (फोटो: जागरण)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के सतना जिले के बदखर इलाके में रविवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जहां बेटे ने अपने ही पिता की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

    जानकारी के अनुसार मृतक भइयन मवासी (45 वर्ष) उर्फ गुल्ली मवासी मूल रूप से थाना बरौंधा के कैमहा गांव के रहने वाले थे। वे करीब 15 साल से सतना-सेमरिया मार्ग स्थित बदखर के लकड़ी टाल में मजदूरी कर रहे थे। उनके साथ उनका बेटा रिंकू मवासी भी काम करता था।

    शराब पीने के बाद हुआ विवाद

    रविवार शाम दोनों ने शराब पी और इसी दौरान किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। विवाद बढ़ने पर रिंकू ने गुस्से में आकर टाल में पड़ा डंडा उठाया और पिता पर हमला कर दिया। सिर और नाक पर गंभीर चोटें लगने से भइयन की हालत नाजुक हो गई।

    mp murder news

    सहकर्मियों ने घायल को निजी अस्पताल ले जाया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर कोलगवां थाना प्रभारी टीआई सुदीप सोनी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

    आरोपित रिंकू को टाल कर्मचारियों ने नशे की हालत में कमरे में बंद कर रखा था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि हत्या शराब के नशे और आपसी विवाद के चलते की गई।