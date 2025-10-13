पिता-बेटे ने जमकर पी शराब, फिर दोनों में हो गया झगड़ा; डंडे से पीट-पीटकर ले ली बाप की जान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के सतना जिले के बदखर इलाके में रविवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जहां बेटे ने अपने ही पिता की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार मृतक भइयन मवासी (45 वर्ष) उर्फ गुल्ली मवासी मूल रूप से थाना बरौंधा के कैमहा गांव के रहने वाले थे। वे करीब 15 साल से सतना-सेमरिया मार्ग स्थित बदखर के लकड़ी टाल में मजदूरी कर रहे थे। उनके साथ उनका बेटा रिंकू मवासी भी काम करता था।

शराब पीने के बाद हुआ विवाद रविवार शाम दोनों ने शराब पी और इसी दौरान किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। विवाद बढ़ने पर रिंकू ने गुस्से में आकर टाल में पड़ा डंडा उठाया और पिता पर हमला कर दिया। सिर और नाक पर गंभीर चोटें लगने से भइयन की हालत नाजुक हो गई।

सहकर्मियों ने घायल को निजी अस्पताल ले जाया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर कोलगवां थाना प्रभारी टीआई सुदीप सोनी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।