    Maharashtra: मां को ठीक करने का किया था वादा, अंधविश्वास के नाम पर बेटे से ठगे तीन करोड़

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 11:30 PM (IST)

    नवी मुंबई के 22 वर्षीय एक युवक ने अपनी मां की बीमारी का इलाज कराने के नाम पर पिछले छह वर्षों में छह लोगों के हाथों तीन करोड़ रुपये गंवा दिए। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि पीड़ित युवक नेरुल का निवासी है। उसने पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया है कि यह अपराध 2019 से फरवरी 2025 के बीच हुआ।लड़के ने अंधविश्वास के नाम पर करोड़ों रुपये गंवा दिए।

    आरोपितों ने विशेष शक्तियों के नाम पर ठगे करोड़ों रुपये (सांकेतिक तस्वीर)

     पीटीआई, ठाणे। नवी मुंबई के 22 वर्षीय एक युवक ने अपनी मां की बीमारी का इलाज कराने के नाम पर पिछले छह वर्षों में छह लोगों के हाथों तीन करोड़ रुपये गंवा दिए। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि पीड़ित युवक नेरुल का निवासी है। उसने पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया है कि यह अपराध 2019 से फरवरी 2025 के बीच हुआ।

    आरोपितों की पहचान मुस्तफा शेख उर्फ कम्बले, आहात शेख, सफीना नानू शेख, नानू शेख, वसीम और रफीक शेख के रूप में हुई है, जो सभी पालघर के सफाले के हैं।

    आरोपितों ने तेजस घोडेकर को विश्वास दिलाया कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं और वे उसकी बीमार मां का इलाज कर सकते हैं। उनके दावों पर भरोसा करते हुए शिकायतकर्ता ने आरोपितों को कुल 3.10 करोड़ रुपये किस्तों में दिए।

    जबकि उन्होंने बार-बार मांग करने पर 19 लाख रुपये लौटाए, शेष 2.91 करोड़ रुपये कभी वापस नहीं किए गए। जब घोडेकर ने पुनर्भुगतान पर जोर दिया, तो आरोपितों ने उसे और उसके परिवार के लोगों को मारने की धमकी दी।

    उन्होंने उसे खाली स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर करने के लिए भी मजबूर किया। शिकायत के आधार पर आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी के लिए मामला दर्ज किया गया। उन्हें महाराष्ट्र मानव बलि और अन्य अमानवीय, अघोरी प्रथाओं और काला जादू अधिनियम, 2013 के तहत भी बुक किया गया, जो अंधविश्वासी प्रथाओं के माध्यम से शोषण करता है।