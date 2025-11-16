'जिससे कि लोग मुझे याद न करें...', सोलापुर में युवक ने की आत्महत्या; इंस्टाग्राम पर क्यों लगाई ये अजीब स्टोरी?
महाराष्ट्र के सोलापुर में 18 वर्षीय योगेश अशोक ख्यागे ने आत्महत्या कर ली। उसने इंस्टाग्राम पर 'अंत ही शुरुआत है' पोस्ट किया था। योगेश एक बेकरी शॉप में काम करता था। आत्महत्या से पहले उसने एक और पोस्ट किया था कि 'मरने से पहले सबके दिलों से उतर जाना है'। माता-पिता के लौटने पर वह फांसी पर लटका मिला और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के सोलापुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 18 वर्षीय लड़के ने आत्महत्या कर ली। लड़के ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट किया जिसके बाद उसने ये खौफनाक कदम उठाया।
सोलापुर के रहने वाले योगेश अशोक ख्यागे ने इंस्टाग्राम पर लिखा 'अंत ही शुरुआत है', इसके बाद उसने फंदे से लटकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि उसके माता-पिता एक रिश्तेदार के घर गए थे और जब वो लोग वापस लौटे तो देखा योगेश फांसी के फंदे से झूल रहा है।
इंस्टाग्राम पर लगाई अजीब स्टोरी
सोलापुर के सुशील नगर में रहने वाला योगेश एक बेकरी शॉप में काम करता था। उसके पिता एक वॉचमैन हैं और उसके घर में माता-पिता के अलावा उसकी बहन भी है। आत्महत्या करने से कुछ समय पहले ही योगेश ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी, जिसमें लिखा था, "मरने से पहले सबके दिलों से उतर जाना है, ताकि मेरे मरने के बाद कोई मुझे याद न करे।"
इसके साथ ही उसने अपने इंस्टाग्राम पर यह भी लिखा था, "अंत ही शुरुआत है।" जैसे ही योगेश के माता-पिता को वो घर में लटका हुआ मिला तो आनन-फानन में उसे पास के अस्पताल में लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है कि आखिर आत्महत्या के पीछे का कारण क्या है।
