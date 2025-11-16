'जिससे कि लोग मुझे याद न करें...', सोलापुर में युवक ने की आत्महत्या; इंस्टाग्राम पर क्यों लगाई ये अजीब स्टोरी?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के सोलापुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 18 वर्षीय लड़के ने आत्महत्या कर ली। लड़के ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट किया जिसके बाद उसने ये खौफनाक कदम उठाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोलापुर के रहने वाले योगेश अशोक ख्यागे ने इंस्टाग्राम पर लिखा 'अंत ही शुरुआत है', इसके बाद उसने फंदे से लटकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि उसके माता-पिता एक रिश्तेदार के घर गए थे और जब वो लोग वापस लौटे तो देखा योगेश फांसी के फंदे से झूल रहा है।

इंस्टाग्राम पर लगाई अजीब स्टोरी सोलापुर के सुशील नगर में रहने वाला योगेश एक बेकरी शॉप में काम करता था। उसके पिता एक वॉचमैन हैं और उसके घर में माता-पिता के अलावा उसकी बहन भी है। आत्महत्या करने से कुछ समय पहले ही योगेश ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी, जिसमें लिखा था, "मरने से पहले सबके दिलों से उतर जाना है, ताकि मेरे मरने के बाद कोई मुझे याद न करे।"