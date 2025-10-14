राजस्थान में नहीं रुकेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सरकार ने अचानक क्यों बदला फैसला?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत तीन लाख से अधिक दिव्यांगों, विधवा महिलाओं व बुजुर्गों की पेंशन बंद करने का निर्णय राजनीतिक दबाव के चलते वापस ले लिया। आगामी स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पेंशन बंद करने से राजनीतिक नुकसान की आशंका के चलते सत्तारूढ़ भाजपा के विधायकों ने भी इसका विरोध किया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने स्पष्ट किया कि सरकार किसी की भी पेंशन बंद नहीं कर रही है।

कितना मिलता है पेंशन सरकार लाभार्थियों को एक हजार से पंद्रह सौ रुपये तक पेंशन देती है। हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने 24 हजार रुपये या इससे अधिक वार्षिक बिजली बिल भरने वाले लाभार्थियों की पेंशन रोकने के निर्देश जारी किए थे।