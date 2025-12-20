Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया बैन: क्या भारत ऑस्ट्रेलिया के मॉडल को अपना सकता है?

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 11:05 PM (IST)

    ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने पर रोक लगा दी है, जिससे यह दुनिया में इस तरह का पहला कदम बन गया है। भारत ...और पढ़ें

    Hero Image

    सोशल मीडिया पर बैन को लेकर सवाल।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया ने दुनिया को बहुत छोटी जगह बना दिया है। आज, दुनिया के एक कोने से कोई भी हजारों मील दूर बैठे किसी अजनबी से तुरंत जुड़ सकता है। फिर भी, इस बेमिसाल कनेक्टिविटी के अपने नुकसान भी हैं। इन चिंताओं के कारण ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा सुधार किया, जिसमें 16 साल से कम उम्र के यूजर्स को कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट रखने से रोक दिया गया, जो दुनिया में अपनी तरह का पहला कदम है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या भारत भी ऐसे ही सुधार ला सकता है? क्या नाबालिगों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए पर्याप्त कारण हैं? ऐसे कदम से क्या संभावित चुनौतियां आएंगी और क्या पूरी तरह से बैन लगाने का कोई विकल्प है? ये सवाल भारतीय बहस के केंद्र में हैं।

    कब लागू हुआ सोशल मीडिया बैन एक्ट

    ऑस्ट्रेलिया का सोशल मीडिया बैन ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट (सोशल मीडिया मिनिमम एज) एक्ट 10 दिसंबर को लागू हुआ। नवंबर 2024 के कानून ने 2021 के ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट में बदलाव किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए मिनिमम उम्र की शर्त लागू की।

    टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया में 20.9 मिलियन सोशल मीडिया यूजर आइडेंटिटी थीं (फरवरी 2025 तक), जो इसकी आबादी का 78% है। सीनियर पत्रकार डॉ. आलोक कुमार ने बताया, "यह बैन ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में लागू किया जा सकता है, जो दुनिया के एक कोने में है और इतनी बड़ी जमीन होने के बावजूद उसकी आबादी कम है।"

    ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कहा है कि ये कदम सिर्फ नाबालिगों के लिए हैं, लेकिन कुमार ने सुझाव दिया कि यह कदम ऑस्ट्रेलिया में "बढ़ते यहूदी-विरोध" के बारे में यहूदी समूहों द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए भी हो सकता है। कुमार ने इजरायल-हमास युद्ध का जिक्र करते हुए कहा, "सोशल नेटवर्किंग साइट्स के संपर्क में आने से कई ऐसे लोग कट्टरपंथी बन गए हैं जिनके मन में पहले से ही यहूदी-विरोधी भावना थी।"

    ऑस्ट्रेलिया की राह पर दूसरे देश?

    मई में ऑस्ट्रेलिया के पड़ोसी न्यूजीलैंड ने एक ड्राफ्ट बिल पेश किया जिसमें 16 साल से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने का प्रस्ताव था। ब्रिटेन में, हालांकि जुलाई से ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट लागू है, लेकिन हाल ही में हुए YouGov पोल में पाया गया कि 74% वयस्क नाबालिगों के अकाउंट पर पूरी तरह से बैन लगाने के सपोर्ट में हैं।

    डेनमार्क, नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन और नीदरलैंड सहित दूसरे यूरोपीय देशों ने भी उम्र के आधार पर पाबंदियों का प्रस्ताव दिया है। अमेरिका में, ऐसे नियम राज्य लेवल पर हैं, जबकि ब्राजील ने इंस्टाग्राम की मिनिमम उम्र 14 से बढ़ाकर 16 कर दी है।

    क्या भारत अपना सकता है यह मॉडल?

    भारत के करीबी देश नेपाल में इसी तरह के बैन से "जेन Z" के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि सरकार गिर गई। भारत में सोशल मीडिया की पहुंच ऑस्ट्रेलिया का बैन लगभग 27.5 मिलियन की कुल आबादी में से लगभग 1.5 मिलियन लोगों पर लागू होता है; दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत में इसी उम्र के लोगों की संख्या अकेले ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी से कहीं ज्यादा है।

    डेटारिपोर्टल की डिजिटल 2025: इंडिया रिपोर्ट के अनुसार, साल की शुरुआत में देश में लगभग 806 मिलियन इंटरनेट यूजर्स थे, जिसमें लगभग 491 मिलियन सोशल मीडिया यूजर आइडेंटिटी शामिल थीं। युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता, साथ ही इसकी कुल बढ़ोतरी के कई कारण हैं, जिसमें कम लागत में एक्सेस, सस्ते स्मार्टफोन और दुनिया के कुछ सबसे सस्ते मोबाइल डेटा प्लान।

    कई यूजर्स, खासकर युवा, कंटेंट बनाने की ओर रुख कर रहे हैं - जैसे व्लॉगिंग या शॉर्ट-फॉर्म वीडियो या तो फुल-टाइम करियर के साथ या वैकल्पिक आजीविका के रूप में। भारत में इंटरनेट/सोशल मीडिया रेगुलेशन भारत प्लेटफॉर्म्स पर पूरी तरह से बैन नहीं लगाता है, बल्कि उन्हें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स, 2021 के जरिए रेगुलेट करता है।

    क्या ऑस्ट्रेलिया मॉडल भारत में संभव है?

    टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, नहीं क्योंकि ऐसा कोई भी कदम न केवल बड़े पैमाने पर अशांति पैदा कर सकता है, बल्कि देश की डिजिटल प्रगति, जैसे डिजिटल वॉलेट पेमेंट को भी खत्म कर सकता है। एक्सपर्ट ने समझाया, "अगर सरकार चाहती, तो वह पहले ही सोशल मीडिया पर बैन लगा देती। आम आदमी सोशल मीडिया पर चुटकुले या कुछ मनोरंजक कंटेंट देखने में व्यस्त है। उसका ध्यान रोजमर्रा के मुद्दों से हट जाता है। तो सरकार बैन क्यों लगाएगी? वैसे भी, बड़े पैमाने पर बैन संभव नहीं है।"

    यह भी पढ़ें: नफरती भाषण से निपटने के लिए नया कानून बनाएगा ऑस्ट्रेलिया, यहूदियों पर हमले के बाद PM अल्बनीज बड़ा वादा