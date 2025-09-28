भारत-बांग्लादेश सीमा पर 1.29 करोड़ के सोने के साथ तस्कर गिरफ्तार, घुसपैठ की घटना ने बढ़ाई चिंता

बीएसएफ ने शुक्रवार को बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर तस्करी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर 20 सोने के बिस्कुटों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। सोने को बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया था। जब्त सोने का वजन 1116.27 ग्राम है जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1.29 करोड़ है।प्राथमिक पूछताछ में तस्कर ने सोना सीमा पार से लाए जाने की बात कबूल की।

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बीएसएफ ने शुक्रवार को बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर तस्करी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर 20 सोने के बिस्कुटों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। सोने को बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया था। जब्त सोने का वजन 1116.27 ग्राम है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1.29 करोड़ है। बीएसएफ दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के डीआइजी व प्रवक्ता एनके पांडे ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर 143वीं वाहिनी की सीमा चौकी तराली-1 के जवानों ने कार्रवाई कर हाकिमपुर चेकपोस्ट से सोने की खेप के साथ तस्कर को दबोचा।

प्राथमिक पूछताछ में तस्कर ने सोना सीमा पार से लाए जाने की बात कबूल की। पिछले साल दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के क्षेत्र से रिकार्ड करीब 150 किलोग्राम सोना जब्त हुआ था। इस साल जनवरी से अब तक करीब 35 किलो सोने की ही जब्ती हुई है।

बंगाल में 24 घंटे के दौरान तीन बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तारजासं. मेखलीगंज : बंगाल के कूचबिहार जिले से पिछले 24 घंटे के दौरान तीन बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए हैं। दुर्गा पूजा के दौरान भारत-बांग्लादेश सीमा पर कड़ी सुरक्षा के बाद भी घुसपैठ की घटना ने पुलिस तथा प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है।

प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार रात मेखलीगंज महकमा के हल्दीबाड़ी ब्लाक के झाड़ सिंहासन क्षेत्र से दो बांग्लादेशियों को बीएसएफ ने पकड़ा और हल्दीबाड़ी पुलिस को सौंप दिया। इसी महकमा के कूचलीबाड़ी सीमा से एक अन्य बांग्लादेशी घुसपैठिए को पकड़ा गया।