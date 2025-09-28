Language
    भारत-बांग्लादेश सीमा पर 1.29 करोड़ के सोने के साथ तस्कर गिरफ्तार, घुसपैठ की घटना ने बढ़ाई चिंता

    By Jagran News Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 03:30 AM (IST)

    भारत-बांग्लादेश सीमा पर 1.29 करोड़ के सोने के साथ तस्कर गिरफ्तार (सांकेतिक तस्वीर)

     राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बीएसएफ ने शुक्रवार को बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर तस्करी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर 20 सोने के बिस्कुटों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया।

    सोने को बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया था। जब्त सोने का वजन 1116.27 ग्राम है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1.29 करोड़ है। बीएसएफ दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के डीआइजी व प्रवक्ता एनके पांडे ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर 143वीं वाहिनी की सीमा चौकी तराली-1 के जवानों ने कार्रवाई कर हाकिमपुर चेकपोस्ट से सोने की खेप के साथ तस्कर को दबोचा।

    प्राथमिक पूछताछ में तस्कर ने सोना सीमा पार से लाए जाने की बात कबूल की। पिछले साल दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के क्षेत्र से रिकार्ड करीब 150 किलोग्राम सोना जब्त हुआ था। इस साल जनवरी से अब तक करीब 35 किलो सोने की ही जब्ती हुई है।

    बंगाल में 24 घंटे के दौरान तीन बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तारजासं. मेखलीगंज : बंगाल के कूचबिहार जिले से पिछले 24 घंटे के दौरान तीन बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए हैं। दुर्गा पूजा के दौरान भारत-बांग्लादेश सीमा पर कड़ी सुरक्षा के बाद भी घुसपैठ की घटना ने पुलिस तथा प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है।

    प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार रात मेखलीगंज महकमा के हल्दीबाड़ी ब्लाक के झाड़ सिंहासन क्षेत्र से दो बांग्लादेशियों को बीएसएफ ने पकड़ा और हल्दीबाड़ी पुलिस को सौंप दिया। इसी महकमा के कूचलीबाड़ी सीमा से एक अन्य बांग्लादेशी घुसपैठिए को पकड़ा गया।

    कूचलीबाड़ी सीमा से पकड़े गए बांग्लादेशी अब्दुल जाफर ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह 25 साल पहले भारत आया और दिल्ली में रह रहा था। उसे तब पकड़ा गया जब वह बांग्लादेश प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। हल्दीबाड़ी से पकड़े गए बांग्लादेशी जीवन राय और कालीपद राय ने बताया कि वह दुर्गापूजा देखने के लिए भारत आया था।