Rajasthan: जयपुर में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई स्लीपर बस में लगी आग, तीन यात्रियों की मौत और कई घायल
जयपुर- दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के पास एक निजी बस में हाईटेंशन लाइन छूने से करंट उतर आया, जिससे बस में आग लग गई। हादसे में तीन लोगों की मृत्यु हो गई जबकि एक दर्जन घायल हो गए। इनमें से छह की हालत गंभीर है, उन्हें जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिलेंडर में हुए विस्फोट से आग ने विकराल रूप ले लिया।
सिलेंडर में हुए विस्फोट से आग ने विकराल रूप ले लिया
उत्तर प्रदेश के नंबर की स्लीपर बस जयपुर के मनोहरपुर में स्थित कच्चे रास्ते से गुजरते समय हाई टेंशन लाइन की चपेट में आई। बस की छत पर गैस सिलेंडर से लेकर काफी सामान रखा था, जिसमें हाईटेंशन छूटने से करंट उतरा और आग लग गई। सिलेंडर में हुए विस्फोट से आग ने विकराल रूप ले लिया।
हादसे में मरने वाले तीन मजदूर उत्तर प्रदेश में पीलीभीत के रहने वाले हैं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे पर दुख जताते हुए घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। तीन में से अभी दो मृतकों की पहचान नसीम (50), महीनम (20) के रूप में हुई है। झुलसने वालों में तीन बच्चे भी शामिल हैं।
उत्तरप्रदेश से जयपुर ईंट भट्टे में मजदूरी करने आए थे लोग
जानकारी के अनुसार बस में सवार भी लोग उत्तरप्रदेश से जयपुर ईंट भट्टे में मजदूरी करने आए थे। इनमें से अधिकांश पीलीभीत निवासी हैं। मनोहरपुर के पास बस ईट भट्ठे पर मजदूरों को छोड़ने के लिए कच्चे रास्ते से गुजर रही थी। तभी बस के ऊपर रखा सामान 1100 केवी की हाईटेंशन लाइन से टकरा गया, जिससे पूरी बस में करंट दौड़ गया।
छत पर रखे गैस सिलेंडरों में आग लगने के साथ विस्फोट हुए
बस की छत पर छह बाइकें यहां तक की बकरियां एवं मुर्गियां भी थीं, जोकि जल कर खाक हो गईं। छत पर रखे गैस सिलेंडरों में आग लगने के साथ विस्फोट हुए। आग और करंट ने बस के अंदर तक लोगों को चपेट में ले लिया।
कुछ मजदूरों ने चलती बस से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। जयपुर जिला कलक्टर जितेंद्र सोनी ने बताया कि बस में सवार 77 मजदूरों को टोडी स्थित ईंट भट्टे पर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान हादसा हो गया।
सड़क पर चलने योग्य नहीं थी बस
शाहपुरा के जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) यशपाल ¨सह यादव ने बताया कि बस उत्तर प्रदेश में पंजीकृत थी और यह पहली बार राजस्थान में प्रवेश कर रही थी। बस के मालिक और चालक दोनों उत्तर प्रदेश के हैं। हमारी जांच से पता चलता है कि बस सड़क पर चलने योग्य नहीं थी। इसका पंजीकरण प्रमाणपत्र और चालक का ड्राइ¨वग लाइसेंस रद्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने वाले आपरेटरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
15 दिन में तीसरा बड़ा बस हादसा
उल्लेखनीय है कि 14 अक्टूबर को जैसलमेर में एक निजी स्लीपर बस में आग लगने से 26 मजदूरों की मौत हुई है। इसके बाद 24 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हुए बस हादसे में भी 20 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी।
