    स्काई-डाइनिंग रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचा था परिवार, क्रेन के खराब होने से हवा में लटके लोग

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 06:46 PM (IST)

    केरल के अनाचल में एक स्काई-डाइनिंग रेस्टोरेंट में क्रेन खराब होने से चार पर्यटक हवा में लटक गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर फायर और रेस्क्यू टीम ने पहुंचकर सभी को सुरक्षित बचाया। घटना दोपहर 1.30 बजे हुई जब क्रेन का हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया। पर्यटकों में दो बच्चे भी शामिल थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में रस्सियों का इस्तेमाल किया गया और सभी को सुरक्षित जमीन पर लाया गया।

    स्काई-डाइनिंग रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचा था परिवार क्रेन के खराब होने से हवा में लटके लोग (फोटो सोर्स- पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के अनाचल इलाके में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा टल गया। स्काई-डाइनिंग रेस्टोरेंट को ऊपर उठाने वाली क्रेन अचानक खराब हो गई, जिससे चार पर्यटक जिनमें दो बच्चे भी थे करीब 150 फीट ऊंचाई पर फंस गए। करीब दो घंटे तक हवा में लटके रहने के बाद उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया।

    यह घटना करीब 1.30 बजे हुई, जब क्रेन की हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी आ गई और पूरा सेटअप हवा में अटक गया। रेस्टोरेंट प्रबंधन ने न तो पुलिस को और न ही फायर विभाग को इसकी सूचना दी। स्थानीय लोगों ने यह देखकर तुरंत अधिकारियों को बताया। टीवी चैनलों पर खबर चलने के बाद फायर और रेस्क्यू टीम को इसकी जानकारी मिली।

    रस्सियों के सहारे चला रेस्क्यू ऑपरेशन

    फायर और रेस्क्यू टीमें मुन्‍नार और अडिमाली से मौके पर भेजी गईं और लगभग 4 बजे रेस्क्यू शुरू हुआ। टीवी विजुअल्स में दिखा कि बचावकर्मी रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़कर फंसे लोगों तक पहुंचे। सबसे पहले दो बच्चों और उनकी मां को नीचे उतारा गया, फिर पिता को बाहर निकाला गया। कुल चार पर्यटक और एक महिला स्टाफ को सुरक्षित बचाया गया। लगभग 4.30 बजे सभी को सुरक्षित जमीन पर लाया गया।

    प्रबंधन ने मदद नहीं मांगी

    रेस्टोरेंट की महिला स्टाफ ने बताया कि अंदर किसी तरह की घबराहट नहीं हुई, क्योंकि उन्हें ऐसी स्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण मिला हुआ था। उसने बताया कि परिवार कोझिकोड से आया था। फायर अधिकारियों ने कहा कि रेस्टोरेंट प्रबंधन ने मदद नहीं मांगी और सूचना मिलने में देरी हुई। पुलिस ने भी बताया कि उन्हें स्थानीय लोगों ने ही सूचित किया था।

