Jabalpur News: पटरी पार करने के दौरान छह महिलाएं और बच्चे मालगाड़ी से टकराए, एक की मौत

जेएनएन, जबलपुर। मदन महल रेलवे स्टेशन में शनिवार रात करीब साढ़े 11 बजे रेल पटरी पार करने के दौरान हादसा हो गया। प्लेटफार्म से उतरकर पटरियां पैदल पार करने की कोशिश में छह यात्री एक मालगाड़ी से टकरा गए। हादसे में नरसिंहपुर निवासी एक महिला की मौत हो गई। घायल नन्हीं बाई, शिवानी पटेल, पुष्पा समेत दो अन्य को जबलपुर के नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक व दो अन्य घायलों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। घायलों में दो बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस उनके स्वजन व पहचान वालों की तलाश कर रही है।

घटना उसे समय हुई जब रानी कमलापति से चलकर मदन महल जनशताब्दी एक्सप्रेस पहुंची। उसमें सवार कुछ यात्री प्लेटफार्म एक पर ट्रेन से उतरकर बाहर निकालने के लिए पैदल पटरियां पार करते हुए प्लेटफार्म नंबर दो की ओर जा रहे थे। वे मुख्य स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तभी उसी लाइन पर एक मालगाड़ी आ गई।

जबलपुर से कछपुरा की ओर जा रही इस गाड़ी का चालक जब तक ब्रेक लगता यात्री मालगाड़ी से टकरा गए। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया गया।

घायल सभी आपस में परिचित पुलिस के अनुसार घायल यात्री आपस में परिचित हैं। वे लोग नरसिंहपुर से जनशताब्दी एक्सप्रेस में जबलपुर आने के लिए सवार हुए थे। मदन महल स्टेशन में ट्रेन पहुंचने पर उनका यात्री डिब्बा जबलपुर स्टेशन के करीब पहुंचा। जल्दी बाहर जाने के लिए उन्होंने रेल पटरी पार करने का प्रयास किया।

पुरुष यात्री फटाफट प्लेटफार्म के ऊपर चढ़ गए। उनके साथ जा रही तीन महिला और दो बच्चे प्लेटफार्म पर चढ़ पाते उसके पहले ही हादसा हो गया। बच्चों की आयु दो से पांच वर्ष के मध्य है। गनीमत यह रही की दुर्घटना में बच्चों को गंभीर चोट नहीं आई है। अन्य दो महिलाओं की स्थिति खतरे से बाहर है। घटना होते ही मदन महल रेलवे स्टेशन के अधिकारी, आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारी मौके पर पहुंच गए।