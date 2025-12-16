देशभर में दर्ज 115 मामलों के छह साइबर ठग गिरफ्तार, इस तरह देते थे लोगों को झांसा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शेयर ट्रेडिंग में अत्यधिक मुनाफा और ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के छह आरोपितों को रायपुर रेंज साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें मध्य प्रदेश के इंदौर से पूनमचंद्र वर्मा, कल्लू मंसूरी, सीहोर से जयंत अहिरवार, पन्ना से सुहैल अहमद और छिंदवाड़ा से शोएब अख्तर शामिल हैं। आरोपितों के खिलाफ देशभर के 115 थानों और साइबर सेलों में शिकायतें दर्ज हैं। आरोपितों ने रायपुर में अकेले 1.43 करोड़ की ठगी की है।

ऐसे देते थे ठगी को अंजाम साइबर पुलिस के अनुसार आरोपित ठगी के लिए बैंक खाते उपलब्ध करवाते थे या फिर अपने खातों को बेच देते थे। प्रत्येक खाते के बदले उन्हें 15 से 20 हजार रुपये मिलते थे। साइबर रेंज के आइजी अमरेश मिश्रा ने बताया कि इन आरोपितों को मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है और रेंज साइबर पुलिस द्वारा दर्ज अपराधों की तकनीकी जांच की जा रही है। आने वाले समय में और भी गिरफ्तारियों की संभावना है।

कैसे खुली ठगों की पोल? रायपुर के आमानाका थाना क्षेत्र में राहुल कुमार से 46 लाख की ठगी का मामला सामने आया था। तकनीकी जांच में इंदौर के पूनम और कल्लू को गिरफ्तार किया गया। इनके खातों पर 26 थानों और साइबर सेल में रिपोर्ट दर्ज पाई गई। खम्हारडीह थाना क्षेत्र में विरल कुमार पटेल से शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर 40 लाख रुपये की ठगी की गई।