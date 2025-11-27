कोलकाता में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, एक युवती को निर्वस्त्र कर बनाया वीडियो; छह गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। कोलकाता के समीप नरेंद्रपुर इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म, उसकी सहेली को निर्वस्त्र करने और मोबाइल में इस कृत्य को रिकॉर्ड करने के आरोप में छह युवकों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। यह घटना 20 नवंबर की है और गिरफ्तारियां मंगलवार को हुईं।

अधिकारी ने कहा कि नरेंद्रपुर की रहने वाली आठवीं कक्षा की दो लड़कियां साथ में घूमने गई थीं, जहां उनकी मुलाकात कुछ युवकों से हुई, वे इन लड़कियों को जानते थे।

युवकों ने उन्हें मोटरसाइकिल में बैठाया और एक गैराज तथा एक खाली घर समेत कई जगहों पर ले गए और इसके बाद उन्हें एक किराए के मकान में ले जाया गया।

अधिकारी ने बताया कि नाबालिगों में से एक से कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया, जबकि दूसरी लड़की को निर्वस्त्र होने के लिए मजबूर किया गया और उसका वीडियो बनाया गया। लड़कियों को कथित तौर पर धमकी दी गई कि अगर उन्होंने घटना के बारे में किसी को बताया तो वीडियो प्रसारित कर दिया जाएगा।